На запорізькому курорті військові з пістолетом і ножем погрожували відвідувачам кафе

Інцидент стався в одному з кафе Бердянська. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Так, як стало відомо, вчора ввечері, 5 січня, в одній із місцевих «наливайок» двоє чоловіків у військовій формі почали чіплятися до відвідувачів, а після того, як їх спробували заспокоїти, то один з військовослужбовців дістав пістолет і направив у бік людей. Наголошується, що другий чоловік стояв з ножем у руках і не випускав нікого з приміщення.

На місце викликали поліцейських, які знешкодили зловмисників.