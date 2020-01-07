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На запорізькому курорті військові з пістолетом і ножем погрожували відвідувачам кафе

08.01.2020

Інцидент стався в одному з кафе Бердянська. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Так, як стало відомо, вчора ввечері, 5 січня, в одній із місцевих «наливайок» двоє чоловіків у військовій формі почали чіплятися до відвідувачів, а після того, як їх спробували заспокоїти, то один з військовослужбовців дістав пістолет і направив у бік людей. Наголошується, що другий чоловік стояв з ножем у руках і не випускав нікого з приміщення.

На місце викликали поліцейських, які знешкодили зловмисників.

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