Журналіст: Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі океану, поки його армія мерзне в окопах

Звичайно, це незручно, коли Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі Індійського океану, поки підпорядкована йому армія мерзне в окопах на Донбасі.

Тим більше ніяково, якщо перемога на виборах досягається з гаслом “президент повинен жити як простий вчитель, а простий вчитель – як президент”.

Цієї незручності дадуть оцінку ті, хто живе захистом країни. Звичайно, це дурість, приховувати таку інформацію від своїх громадян, тим більш якщо сам Зеленський висміював точно таку ж дурість минулого президента в номері про “Петра Інкогніто” на Мальдівах в 2018-м.

Адже все одно дізнаються, помітять. Адже можна було вчинити по-людськи, сказати, їду на відпочинок на кілька днів з родиною, от готель, ось чек, та дорого, але декларація дозволяє, все законно, вибачте, відпрацюю. Цю дурість можна було виправдати так: вибачте, з міркувань безпеки вирішили опублікувати інформацію про відпочинок після його завершення, поїздка запланована на кілька днів, без охорони, ми діємо чесно. Але дурість і незручність вирішили ще принизити брехнею.

Офісом президента опублікований набір роз’яснень – “офіційний візит”, про який “забули” заздалегідь повідомити, фотографії з якимось дядьком в арабському одязі, при відсутності самого глави Оману, і при відсутності на зустрічі навіть посла України. Фарс продовжується другий день – знову публікація Офісу президента, абсурдний текст про товарообіг – а яким чином візит Зеленського вплине на товарообіг, якщо поруч з ним немає жодного члена уряду, не визначено порядок і порядок денний візиту? Зупиніться! Ще ніхто і ніколи не виправляв провал в комунікаціях новим брехнею.

Продовжуючи брехати в такій нісенітниці, ви підриваєте довіру до своїх подальших серйозних ініціатив, адже тепер суспільство буде знати, що брехня навіть в очевидних випадках визнається допустимим. “Барон Мюнхгаузен славний не тим, що він літав на Місяць. Він славиться тим, що ніколи не бреше”.