Від небезпечного грипу в США з початку епідеміологічного сезону померло майже 3 тисячі осіб

Поточний сезон грипу в США названий одним з найгірших за останні роки. Про це заявив директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб доктор Ентоні Фоуци.

Згідно з опублікованими в Тwitter організації даними, в цьому сезоні на грип захворів щонайменше 6,4 мільйона осіб, госпіталізовано 55 000 чоловік і померли 2900 осіб. 27 померлих — діти.

Фото: twitter.com

Нагадаємо, в Україні розпочався сезон грипу. Станом на початок січня, епідеміологічний поріг ще не перевищено, але кількість хворих стрімко зростає. Особливо це стосується західних і центральних областей України. А перед Новим роком від ускладнень грипу типу А помер медик.