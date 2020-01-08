В Ірані впав український літак з 167 пасажирами: перше відео

Український літак Boeing 737 авіакомпанії «Українські авіалінії», на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Про це повідомляє агентство Tasnim. За інформацією ЗМІ, літак прямував до Києва. ЗМІ уточнюють, що Boeing 737, що зазнав аварії через технічні проблем у тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні.

Марка літака — Boeing 737-800. Він летів за маршрутом: Тегеран – Київ.

ЗМІ назвали три попередні версії катастрофи: технічна несправність і випадкове попадання ракет, зіткнення з безпілотником США.

Політ тривав 12 хвилин, після чого борт впав поблизу аеропорту Тегерана.

Після падіння літака спалахнула пожежа. Швидше за все, ніхто не вижив.

Це – найбільша авіакатастрофа з українським літаком за всю історію незалежної України. Востаннє аварія такого масштабу сталася 17 грудня 1997 року. Тоді, під Салоніками загинули всі 66 пасажирів і 8 членів екіпажу українського літака

Інформацію про подію підтвердив глава аеропорту — він заявив, що літак розбився незабаром після зльоту. У той же час, київський аеропорт поки не володіє інформацією про можливий крах борту біля Тегерана, як і раніше, чекає його близько 08:00.

Відомо, що літак літав менше чотирьох років. Перший політ він здійснив у червні 2016 року.