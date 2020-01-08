Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, – штаб ОС

Незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.

Про це повідомляє прес-центр штабу ОС в Facebook.

«7 січня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї… в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було», – йдеться в повідомленні.

Обидва обстрілу зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» недалеко від Василівки.

«З началатекущих доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає», – сказано в повідомленні.