Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, – штаб ОС

Незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.
Про це повідомляє прес-центр штабу ОС в Facebook.
«7 січня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї… в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було», – йдеться в повідомленні.
Обидва обстрілу зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» недалеко від Василівки.
«З началатекущих доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає», – сказано в повідомленні.