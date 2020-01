З’явилися перші фото розбився в Ірані Boeing 737

У мережі з’явилися перші фото з місця катастрофи українського літака Boeing 737 біля аеропорту в Тегерані (Іран).

Повітряне судно впало, за попередньою інформацією з-за технічних проблем. Знімки опублікував в Twitter кореспондент BBC Алі Хашем.

На кадрах видно обгорілі уламки лайнера. Про пасажирів досі нічого невідомо.

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020