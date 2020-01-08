Щодня виконував по 3-4 рейсу: спливла важлива інформація про впав Boeing МАУ

Літак Boeing 737, який зазнав аварії цієї ночі в околицях Тегерана, щодня виконував по декілька рейсів.

На цю інформацію звернув увагу правозахисник, керівник Апарату Вищого антикорупційного Суду Богдан Крикливенко. Він переглянув дані сервісу Flightradar і побачив, що тільки за останні кілька днів авіалайнер двічі побував в Єревані, а крім цього ще в Мілані і Тегерані.

У даний момент точної інформації про причини катастрофи немає, але з’явилися дані, що мова може йти про технічну несправність літака. Boeing 737, що виконував рейс PS 752 з Тегерана в Київ, проте зник з радарів через дві хвилини після зльоту.



