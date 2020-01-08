Іранські ЗМІ опублікували нові фото з місця аварії літака МАУ

Сьогодні вночі в Тегерані при зльоті впав український літак рейсу PS752, який летів до Києва. У Boeing 737 було, за попередніми даними, 160 пасажирів і 7 членів екіпажу.

За даними Reuters, влади Ірану та президента України Володимира Зеленського, всі вони загинули.

Літак впав в районі іранського міста Паранда. Він вилетів з аеропорту Хомейні в 4:42 за Києвом, а вже через дві хвилини пропав з радарів.

Раніше в мережі вже з’явилися перші фото і відео з місця аварії. Іранські ЗМІ продовжують публікувати свіжі фото наслідків авіакатастрофи.