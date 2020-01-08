В Ірані розбився український літак: у МЗС України дали інформацію про загиблих

За попередньою інформацією, всі пасажири і екіпаж літака Boeing 737 авіакомпанії «Українські авіалінії», який розбився в Тегерані (Іран), загинули.

Зараз інформація ще уточнюється, повідомив у коментарі OBOZREVATEL заступник директора Департаменту-начальник управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав недалеко від аеропорту. За інформацією, уточнюється, пасажири вказаного рейсу і екіпаж загинули. Уточнена інформація про загиблих громадян України буде направлено додатково», – сказав він.

Зараз в Департаменті консульської служби створена оперативна кризову групу, телефон гарячої лінії — 238 17 77.