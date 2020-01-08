Зеленський прокоментував катастрофа українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагедією українського літака МАУ в Ірані.

«Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи і впав недалеко від аеропорту.

За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів та членів екіпажу», — написав Зеленський в Facebook.

Нагадаємо, що сам Зеленський зараз перебуває на відпочинку в Омані.

Сьогодні вранці літак Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту впав після зльоту з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер належить українській авіакомпанії МАУ (рейс 752). Пізніше стало відомо, що ніхто не вижив у трагедії.