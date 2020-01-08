Я люблю Україну: C14 знайшла Толмачова, який бив активістів на зустрічі з Мітрошиної

Аніматор Микита Толмачов, який на зустрічі з російської блогером Олександрою Мітрошиної 6 січня напав на активістів організації «Відсіч», приніс свої вибачення.

Відео з вибаченнями Толмачова опублікував голова організації “С14” Євген Карась.

За словами Карася, Толмачов дотримується проукраїнських поглядів, а влаштував бійку з-за скандалу в лекційному залі.

“Ми обговорили з хлопцями і з їх слів, у них не залишилося ніяких претензій до мене. Я не хотів хайпи, я просто займаюся підприємництвом, плачу податки… Ця ситуація сталася в стані афекту. Я ніколи не був у такій конфліктної ситуації, хотів щоб все це мирно вирішилося», – заявив Микита Толмачов.

Також аніматор заявив, що він дуже поважає українських військових і закликав всіх любити Україну.

Як повідомлялося раніше, поліцейські затримали активістів під час лекції блогерши з Росії Олександри Мітрошиної, яка раніше відвідувала окупований Крим. В СБУ заявили, що якщо факт відвідин Криму підтвердиться, то дівчині заборонять в’їзд в Україну.