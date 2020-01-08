«Нацисти все одно в Києві» в «ДНР» підтвердили масові арешти через українських паспортів

На тимчасово-окупованих територіях Донбасу терористи так званої «ДНР» заарештовують людей з українськими паспортами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав блогер Фашик Донецький. Він також навів скріншот з проросійського каналу, який підтримує терористів, де відкрито скаржаться на дії «ДНР».

«Але нацисти все одно в Києві. І по**й, що за український паспорт у Донецьку пакують. Прошу роспропаганду нагадати подібні випадки в Києві, коли за російський паспорт пакували. Не чую», — підкреслив Фашик.

«Я вище в публікаціях писав, що це вкидання… Так ось. Після вчорашнього вечора забираю свої слова назад і прошу пробачити. Людини… у якого в наявності був діючий військовий квиток та український паспорт, – дивом не відвезли у відділ. Фраза: «Нам по**й!» міцно запала в душу», – скаржаться жителі окупованих територій.

Скріншот