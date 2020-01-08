Слава Каминская показала идеальную фигуру в бикини

Солистка группы “НеАнгелы” Слава Каминская впечатлила раскованным снимком в Instagram

Как сообщает Politeka.net, пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура.

В этот раз она решила поделится с пользователями сети горячим кадром со своего отдыха на Бали.

На новом снимке Каминская позировала в купальнике винного цвета, который прекрасно сидел на ее идеальной фигуре. Изюминкой ее пляжного лука стала кружевная полупрозрачная накидка темного оттенка. Солнцезащитные очки, колечка и браслеты завершили образ яркой красотки.

Певица решила насмешить своих поклонников надписью к снимку и подписала свое пляжное фото знаменитым хэштегом в Instagram.

“Сказочноебали, и штора пригодилась”, – подписала Слава Каминская свой снимок.

Многие пользователи сети восприняли ее шутку на ура, другие комментаторы восхитились внешностью Славы Каминской.

“Богиня”, “не могу 😂😂😂”, “Сказочное Бали”, “Класс! Люблю это ощущение, когда у нас холодно, а ты кайфуешь )”, “Это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже 🔥”, “Это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже 🔥”, “Лучше не пиши такой хештег, с первого раза не так прочитала😂💖”.