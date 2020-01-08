Стали відомі імена 11 пошибших українців в авіакатастрофі МАУ

На борту потерпілого крах літака МАУ перебували, за попередніми даними, 11 громадян України.

Список загиблих українців, які летіли з Тегерана в Київ, оприлюднив Telegram-канал Baza.

Всього на борту «Боїнга» Міжнародних авіаліній України було 168 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Більшість – громадяни Ірану і Канади. За попередніми даними, серед них були 11 громадян України:

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Сологуб Юлія

Ольга Кобюк

Олена Малахова

Олексій Наумкіна

Ігор Матків

Денис Лыхно

У прес-службі Ради національної безпеки і оборони України підтверджують, що на борту «Боїнга» перебували 11 українців: двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу.