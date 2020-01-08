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Стали відомі імена 11 пошибших українців в авіакатастрофі МАУ

08.01.2020

На борту потерпілого крах літака МАУ перебували, за попередніми даними, 11 громадян України.

Список загиблих українців, які летіли з Тегерана в Київ, оприлюднив Telegram-канал Baza.

Всього на борту «Боїнга» Міжнародних авіаліній України було 168 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Більшість – громадяни Ірану і Канади. За попередніми даними, серед них були 11 громадян України:

  • Сергій Хоменко
  • Катерина Статник
  • Марина Микитюк
  • Валерія Овчарук
  • Володимир Гапоненко
  • Сологуб Юлія
  • Ольга Кобюк
  • Олена Малахова
  • Олексій Наумкіна
  • Ігор Матків
  • Денис Лыхно

    • У прес-службі Ради національної безпеки і оборони України підтверджують, що на борту «Боїнга» перебували 11 українців: двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу.

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