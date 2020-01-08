Голова ДПС Сергій Верланов і «вирішувала» Василь Костюк небаченими темпами нарощують конвертаційну діяльність: опублікований список майданчиків

У розпорядження редакції потрапив список ковертационных центрів, які куруються головою Державної податкової служби України Сергієм Верлановым і його одногрупниками та іншими майбутніми колегами.

Чиї кишені набиває зараз Верланов, свої або ж “зелені”, сподіваємося, розбереться слідство. Але масштаби вражають. Пора міняти прізвище Клименко.

З благословення Верланова податковою службою зараз фактично керує його одногрупник Вася Костюк через свого наглядача Сашу Кондру, який роздає списки майданчикових фірм керівникам територіальних підрозділів ДПС. Податкові ями Костюка — Верланова зараз працюють у Києві, Маріуполі, Львові, Донецьку. Планується запуск майданчиків в Харкові, Запоріжжі, Київської області. З часів колишнього глави минсдоха Клименко, це перший випадок, коли глава служби , хоч і підставний, сам особисто сприяє роботі податкових ям. І, схоже, без втручання Посольства США цей новий корупційний клубок не розрубати. Здавалося б, хороший привід Ситнику показати свою неимпотентность. Але він чомусь мовчить.

“ОРД”