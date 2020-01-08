У МАУ повідомили про стан літака, який розбився в Ірані

Компанія «Міжнародні Авіалінії України» підтвердила факт аварії рейсу PS752, що здійснював політ за маршрутом Тегеран – Київ і розповіли, в якому стані зараз перебуває літак.

Про це сказано на сторінці МАУ в Facebook.

Відзначається, що повітряне судно зникло з радарів через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.

«Повітряне судно вилетіло з аеропорту Тегерана у 06:10 за місцевим іранському часу. За попередніми даними, на борту літака перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу», — сказано в повідомленні.

В даний час списки загиблих уточнюються, після чого будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії.

Авіакомпанія висловила співчуття рідним і близьким, пообіцявши допомогу сім’ям жертв.

Відзначається, що з сьогоднішнього дня рейси в Тегеран призупинено на невизначений час.

Встановлюються причини події.

«Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літаків пройшов 06 січня 2020 року», — відзначили в авіакомпанії.

Для представників ЗМІ буде проведено брифінг керівництва авіакомпанії.