У МАУ повідомили про стан літака, який розбився в Ірані

Компанія «Міжнародні Авіалінії України» підтвердила факт аварії рейсу PS752, що здійснював політ за маршрутом Тегеран – Київ і розповіли, в якому стані зараз перебуває літак.
Про це сказано на сторінці МАУ в Facebook.
Відзначається, що повітряне судно зникло з радарів через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.
«Повітряне судно вилетіло з аеропорту Тегерана у 06:10 за місцевим іранському часу. За попередніми даними, на борту літака перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу», — сказано в повідомленні.
В даний час списки загиблих уточнюються, після чого будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії.
Авіакомпанія висловила співчуття рідним і близьким, пообіцявши допомогу сім’ям жертв.
Відзначається, що з сьогоднішнього дня рейси в Тегеран призупинено на невизначений час.
Встановлюються причини події.
«Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літаків пройшов 06 січня 2020 року», — відзначили в авіакомпанії.
Для представників ЗМІ буде проведено брифінг керівництва авіакомпанії.