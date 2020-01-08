Після бомбардувань баз США, ряд країн заборонили польоти над Іраком і Іраном

Всі цивільні перельоти над повітряним простором Іраку, Ірану і над водами Перської та Оманської затоки заборонені США. Про це повідомляє Business Insider.

Таке рішення американської Федеральної авіаційної адміністрації стало реакцією на обстріл з боку Ірану баз США, розташованих на території Іраку.

«АФС буде продовжувати уважно стежити за подіями на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами по національній безпеці і ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземними властями цивільної авіації», — сказано в повідомленні.

Про зміну маршрутів вже заявила авіакомпанія Malaysia Airlines.

«У зв’язку з останніми подіями, які залучений Іран, компанія відмовляється від польотів у повітряному просторі цієї держави», — йдеться в заяві.

Зазначається також, що «польоти до Європи і низку інших міст не здійснюються над територією Іраку».

Таке ж рішення прийнято і авіакомпанія Singapore Airlines.