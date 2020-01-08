Посольство України в Ірані виключає версію теракту в катастрофі МАУ

В посольстві України в Ірані зробили заяву щодо авіакатастрофи українського літака МАУ, який розбився сьогодні вночі в Тегерані.

За даними відомства, 168 пасажирів купили квиток на цей рейс. А от скільки з них на нього сіли – точно невідомо. Тобто жертв може бути і менше.

Також посольство виключило версію теракту або ракетного удару.

“За попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту або ракетної атаки виключається”, – йдеться в заяві.

На місці трагедії працює і український посол в Ірані Сергій Бурдиляк.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Тегерані на зльоті впав український літак рейсу PS752, який летів до Києва. Всі, хто був на борту, загинули – цю інформацію вже підтвердив МЗС України.

При цьому в Ірані загострюється військова ситуація з американцями – і не виключено, що катастрофа пов’язана саме з цим, хоча влада країни кажуть, що причина – технічна. Зазначимо однак, що сьогодні вночі Іран обстріляв військові бази США в Іраку.