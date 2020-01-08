Як селянинові жилося в «Росії, яку втратили». Частина 2.

Наш журнал продовжує публікацію серію статей з книжки “Сталінське диво” письменника Павла Краснова. В цих статтях мова піде про російську селянство кінця 19 століття, його життя після революції 1917 року і про результати колективізації кінця 30-х років минулого століття. Ми впевнені, що величезна робота, виконана автором книги по збору матеріалів, допоможе Вам краще зрозуміти всю гостроту селянського питання в Росії і СРСР.

инимальный фізіологічний мінімум для прогодування Росії: не менше 19,2 пуда на душу населення (15,3 пуда – людям, 3,9 пуда – мінімальний корм худобі та птиці). Це ж число було нормативом для розрахунків Держплану СРСР початку 1920-х років. Тобто за Радянської Влади планувалося, що у середнього селянина повинен був залишатися не менше цієї кількості хліба. Царську владу такі питання мало хвилювали.

Незважаючи на те, що з початку ХХ століття середнє споживання в Російській Імперії становило, нарешті, критичні 19,2 пуда на людину, але одночасно в ряді районів зростання споживання зернових відбувався на тлі падіння споживання інших продуктів.

Навіть це досягнення (мінімум фізичного виживання) було неоднозначним – з підрахунками з 1888 по 1913 рік середньодушове споживання в країні скоротилася щонайменше на 200 ккал.[10]

Ця негативна динаміка підтверджуються спостереженнями не просто «незацікавлених дослідників» – затятих прибічників царизму.

Так один з ініціаторів створення монархічної організації «Всеросійський національний союз» Михайло Осипович Меньшиков писав у 1909 році:

«З кожним роком армія російська стає все більш хворой і фізично нездатною…З трьох хлопців важко вибрати одного, цілком придатного для служби… Погане харчування в селі, бродячий життя на заробітках, ранні шлюби, що вимагають посиленої праці у майже юнацький вік, — ось причини фізичного виснаження…страшно Сказати, злигодні до служби зазнає іноді новобранець. Близько 40 проц. новобранців майже в перший раз їли м’ясо по вступі на військову службу. На службі солдатів їсть крім хорошого хліба відмінні м’ясні борщ і кашу, тобто те, про що багато хто не мають вже поняття в селі…»[13]. Точно такі ж дані дав привів головнокомандувач генерал Ст. Гурко – за призовом з 1871 по 1901 р., повідомивши, що 40% селянських хлопців вперше в житті пробують м’ясо в армії.

Тобто навіть затяті, фанатичні прихильники царського режиму визнають те, що харчування середнього селянина було дуже поганим, що призводило до масових захворювань і виснаження.

«Західне сільськогосподарське населення в основному споживало висококалорійні продукти тваринного походження, російський селянин задовольняв свою потребу в їжі за допомогою хліба і картоплі з меншою калорійністю. Споживання м’яса надзвичайно мало. Окрім малої енергетичної цінності такого харчування…споживання великої маси рослинної пиши, що компенсує нестачу тваринної, тягне за собою важкі шлункові захворювання»[10].

Голод призводив до тяжких масових хвороб і жорстоким епідемій. [14] Навіть за дореволюційних досліджень офіційного органу (відділу Міністерства Внутрішніх Справ Російської Імперії) ситуація виглядає просто жахливою і ганебною. [15] У дослідженні наведено показник смертності на 100 тис. чол. за таким хворим: у європейських країнах і окремих самоврядних територіях (наприклад, Угорщина) у складі країн.

По смертності по всім шести основних інфекційних хвороб (віспа, кір, скарлатина, дифтерія, кашлюк, тиф) міцно, з колосальним відривом в рази лідирувала Росія.

1. Росія – 527,7 чол.

2. Угорщина – 200,6 чол.

3. Австрія – 152,4 чол.

Найменша сумарна смертність по основних хвороб – Норвегія – 50,6 чол. Більше ніж в 10 разів менше ніж в Росії!

Смертність хвороб:

Скарлатина: 1-е місце – Росія – 134,8 чол., 2-е місце – Угорщина – 52,4 чол. 3-е місце – Румунія – 52,3 чол.

Навіть в Румунії і неблагополучної Угорщини смертність у два з гаком рази менше, ніж у Росії. Для порівняння, найменша смертність від скарлатини була в Ірландії – 2,8 чол.

Кір: 1. Росія – 106,2 чол. 2-е Іспанія – 45 чол. 3-е Угорщина – 43,5 чол. Найменша смертність від кору Норвегія – 6 чол, в злиденній Румунії – 13 чол. Знову розрив з найближчим сусідом у списку – більше ніж в два рази.

Тиф: 1. Росія – 91,0 чол. 2. Італія – 28,4 чол. 3. Угорщина – 28,0 чол. Найменша в Європі – Норвегія – 4 чол. Під тиф, до речі, в Росії-яку-ми-втратили списували втрати від голоду. Так рекомендувалося робити лікарям – списувати голодний тиф (ураження кишечника при голодуванні і супутніх захворюваннях) як інфекційний. Про це цілком відкрито писали в газетах. Загалом, розрив з найближчим сусідом по нещастю – майже 4 рази. Хтось, здається, казав,що більшовики підробляли статистику? Ну-ну. А ось тут хоч підробляй, хоч ні – рівень бідної африканської країни.

Вже не дивно, що далі картина практично така ж.

Коклюш: 1.Росія – 80,9 чол. 2. Шотландія – 43,3 чол. 3. Австрія – 38,4 чол.

Віспа: 1. Росія – 50,8 чол. 2. Іспанія – 17,4 чол. 3.Італія – 1,4 чол. Різниця з досить небагатої і відсталою аграрною Іспанією – практично 3 рази. Про лідерів в ліквідації цієї хвороби навіть краще не згадувати. Злиденна, притесняемая англійцями Ірландія, звідки народ тисячами біг за океан – 0,03 чол. Про Швецію навіть непристойно говорити 0,01 осіб на 100 тисяч, тобто один з 10 мільйонів. Різниця більш ніж у 5000 разів.

Єдине, в чому різниця не настільки жахливий, всього трохи більше півтора разу – дифтерія: 1. Росія – 64,0 чол. 2. Угорщина – 39,8 чол. 3-е місце по смертності – Австрія – 31,4 чол. Світовий лідер багатства та індустріалізації, тільки недавно яка позбулася турецого ярма Румунія – 5,8 чол.

«Діти харчуються гірше, ніж телята у господаря, має хороший худобу. Смертність дітей куди більше, ніж смертність телят, і якщо б у господаря, має хороший худобу, смертність телят була так само велика, як смертність дітей у мужика, то було б неможливо господарювати…. Якби матері харчувалися краще, якщо б наша пшениця, яку їсть німець, залишалася вдома, то і діти росли б краще і не було б такої смертності, не лютували б всі ці тифи, скарлатини, дифтериты. Продаючи німцеві нашу пшеницю, ми продаємо нашу кров, тобто мужицьких дітей»[16].

Нескладно порахувати, що в Російській Імперії тільки з-за підвищеної захворюваності від голоду, огидно поставленої медицини і гігієни, просто так, між іншим ні за понюх тютюну помирало в роки приблизно чверть мільйона чоловік. Це результат саме бездарного і безвідповідального державного управління Росії. І це тільки у випадку, якщо б вдалося поліпшити ситуацію до рівня найбільш неблагополучною країни «класичної» Європи в цьому відношенні – Угорщини. Якщо скоротити розрив до рівня середньоєвропейської країни, тільки це врятувало б приблизно півмільйона життів на рік. За всі 33 роки правління Сталіна в СРСР, яку роздирають наслідками Громадянської, запеклою класовою боротьбою в суспільстві, кількома війнами та їх наслідками було засуджено до розстрілу по максимуму 800 тисяч осіб (приведено у виконання істотно менше, але нехай так). Так ось це число запросто перекривається всього 3-4 роками підвищеної смертності в «Росії-яку-ми-втратили.»

Навіть найпалкіші прихильники монархії не говорили, просто кричали про виродження російського народу.

«Населення, існуюче впроголодь, а часто і просто голодуюче, не може дати міцних дітей, особливо якщо до цього додати ті несприятливі умови, в яких, крім нестачі харчування, знаходиться жінка в період вагітності і слідом за нею»[17].

«Перестанемте, панове, обманювати себе і хитрувати з дійсністю! Невже такі суто зоологічні обставини, як нестача харчування, одягу, палива та елементарної культури у російського простолюду нічого не значать? Але вони відображаються вкрай виразно на захудании людського типу в Великоросії, Білорусії та Малоросії. Саме зоологічна одиниця — російська людина в безлічі місць охоплений измельчанием і виродженням, яке змусило на нашій пам’яті двічі знижувати норму при прийомі новобранців на службу. Ще сто з невеликим років тому сама високоросла армія в Європі (суворовські “чудо-богатирі”), — теперішня російська армія вже сама низькоросла, і жахливий відсоток рекрутів доводиться бракувати для служби. Невже цей “зоологічний” факт нічого не значить? Невже нічого не значить наша ганебна, ніде в світі не зустрічається дитяча смертність, при якій величезна більшість живої народної маси не доживає до третини людського століття?»[18]

Навіть якщо ставити під сумнів результати цих розрахунків, очевидно, що динаміка змін живлення і продуктивності праці в сільському господарстві царської Росії (а це становило переважну більшість населення країни) були абсолютно недостатні для швидкого розвитку країни і проведення сучасної індустріалізації – при масовому відході робочих рук на заводи їх було б нічим годувати в умовах царської Росії.

Може бути це була загальна картина для того часу і так було скрізь? А як було на початку xx ст справи з харчуванням у геополітичних опонентів Російської Імперії? Приблизно ось так, дані за Нефедову [12]:

Французи, наприклад, споживали в 1,6 разів більше зерна, ніж російські селяни. І це в кліматі, де росте виноград і пальми. Якщо у числовому вимірі француз з’їдав 33,6 пуди зерна в рік, виробляючи 30,4 пуди і імпортуючи ще 3,2 пуда на людину. Німець споживав 27,8 пуда, виробляючи 24,2, лише тільки в неблагополучній Австро-Угорщини, доживавшей останні роки споживання зернових становила 23,8 пуда на душу.

М’яса російський селянин споживав у 2 рази менше, ніж в Данії і в 7-8 разів менше, ніж у Франції. Молока російська селян випивав в 2,5 рази менше, ніж данець і в 1,3 рази менше, ніж француз.

Яйиц російський селянин з’їдав в аж 2,7 (!) г в день, в той час данський селянин – 30 р, а французький – 70,2 г в день.

До речі, десятки курей у російських селян з’явилися тільки після Жовтневої Революції і Колективізації. До цього годувати курей зерном, якого не вистачає твоїм дітям було дуже екстравагантно. Тому всі дослідники і сучасники говорять одне і те ж – російські селяни були змушені набивати живіт всякою поганню – висівками, лободою, жолудями, корою, навіть тирсою, щоб муки голоду були не так болісно. По суті, це було не землеробське, а товариство, яке займається землеробством і збиральництвом. Приблизно як в найбільш розвинутих суспільствах бронзового століття. Різниця з розвиненими європейськими країнами була просто вбивчою.

«Пшеницю, гарну чисту жито ми відправляємо за кордон, до німців, які не стануть є всяку погань. Кращу, чисту жито ми пережигаем на вино, а саму що ні на є погану жито, з пухом, костерем, сивцом і всяким відбоєм, одержуваним при очищенні жита для винокурень — ось це їсть вже мужик. Але мало того, що мужик їсть найгірший хліб, він ще недоїдає. …від поганої їжі народ худне, хворіє, хлопці ростуть тугіше, зовсім подібно до того, як буває з дурносодержимым худобою…»

Що означає в реальності це академічне сухе вираз: «споживання половини населення виявляється менше середнього і менше норми» і «половина населення жила в умовах постійного недоїдання», ось це: Голод. Дистрофія. Кожна четверта дитина, не дожив навіть до року. Згасаючі на очах діти.

Особливо важко було дітям. У випадку голоду раціональніше всього для популяції залишити необхідне харчування для працівників, скоротивши його утриманцям, в число яких, очевидно, входять діти, нездатні працювати.

Як відверто пишуть дослідники: «У дітей різного віку, у яких при будь-яких умовах спостерігається систематичний дефіцит калорій».[10]

«В кінці XIX століття в Росії до 5-річного віку доживало всього 550 з 1000 народжених дітей, тоді як у більшості західноєвропейських країн — більше 700.Перед Революцією ситуація дещо покращилася – помирало «всього лише» 400 дітей з 1000.» [19]

При середній народжуваності 7,3 дитини на жінку (сім’ю) не було майже жодної родини, в якій не померло кілька дітей. Що не могло не відкластися в національній психології.

Постійний голод надавав дуже сильний вплив на соціальну психологію селянства. У тому числі, – на реальне ставлення до дітей. Л. Н. Липеровский під час голоду 1912 року в Поволжі займався організацією продовольчої та медичною допомогою населенню, свідчить: «В селі Іванівці є одна дуже симпатична, велика і дружна селянська сім’я; всі діти цієї родини надзвичайно красиві; якось я зайшов до ними в глинушку; в люльці кричав дитина і мати з такою силою розгойдувала люльку, що та подбрасывалась до стелі; я розповів матері, який від такого гойдання може бути шкода для дитини. «Так нехай Господь прибрав хоч одного-то… І все ж це одна з хороших і добрих жінок в селі» [20].

«З 5 до 10 років російська смертність приблизно в 2 рази вища від європейської, а до 5 років – на порядок вище…Смертність дітей старше одного року також в кілька разів перевершує європейську»[15].

Підпис під фотографією: Аксютка, тамуючи голод, жує білу, вогнетривку глину, має солодкуватий смак. (с. Патровка, Бузулук. у.)

За 1880-1916 рр. Надлишкова смертність дітей у порівнянні з становила понад мільйон дітей в рік. Тобто з 1890 під 1914 рік тільки внаслідок бездарного державного управління в Росії померло ні за понюх тютюну приблизно 25 мільйонів дітей. Це населення Польщі тих років, якщо б вона вимерла повністю. Якщо додати до них доросле населення, не яка дожила до середньостатистичного рівня, то загальні числа будуть просто жахливими.

Це результат управління царизму в Росії-яку-ми-втратили.»

До кінця 1913 року основні показники суспільного добробуту, якості харчування і медицини – середня тривалість життя і дитяча смертність в Росії перебували на африканському рівні. Середня тривалість життя 1913 році – 32,9 року Мельянцев Ст. А. Схід і Захід у другому тисячолітті:економіка, історія та сучасність. — М, 1996. У той час як в Англії – 52 роки, Франції – 50 років, Німеччини – 49 років, середньоєвропейська – 49 років. [21]

По цьому найважливішому показнику якості життя в державі Росія знаходилася на рівні західних країн десь початку-середини 18 століття, відстаючи від них приблизно на два століття.

Навіть швидке економічне зростання між 1880 і 1913 рр. на не скоротив цього відставання. Прогрес у збільшенні тривалості життя був дуже повільним – у Росії в 1883 – 27,5 років, у 1900 році – 30 років. Це показує ефективність суспільного ладу в цілому – сільського господарства, економіки, медицини, культури, науки, політичного устрою. Але цей повільний ріст пов’язаний із збільшенням грамотності населення і поширенням найпростіших санітарних знань [12] призвело до зростання населення і, як наслідок, зменшення земельних ділянок і збільшення кількості «ротів». Виникала вкрай небезпечна нестабільна ситуація з якої не було виходу без кардинальної перебудови суспільних відносин.

Однак навіть така невелика продолжительнсть життя це відноситься тільки до найкращим років, в роки масових епідемій і голодувань тривалість життя була ще менше в 1906, 1909-1911 рр., як кажуть навіть ангажовані дослідники тривалість життя у жінок не опустилася нижче 30, а у чоловіків — нижче 28 років».[22] Що тут сказати, який привід для гордості – середня тривалість життя 29 років у 1909-1911 роках.

Кардинально поліпшила ситуацію тільки Радянська Влада. Так лише через 5 років після Громадянської війни середня тривалість життя в РРФСР становила 44 роки. [23] . У той час як під час війни 1917 р. вона становила 32 роки, а в роки Громадянської – приблизно 20 років.

Радянська Влада навіть без урахування Громадянської війни здійснила прогрес порівняно з кращим роком царської Росії, додавши за 5 років понад 11 років життя на людину, в той час як царська Росія за той же час у роки найбільшого прогресу – всього 2,5 роки за 13 років. По самому несправедливого підрахунку.

Цікаво подивитися, як Росія, голодуючи сама, «годувала всю Європу», як нас намагаються переконати деякі своєрідні громадяни. Картина «годування Європи» виглядає наступним чином:

При винятковому збігу погодних умов і найвищому для царської Росії врожаї 1913 року Російська Імперія вивезла 530 млн пудів зернових, що склало 6,3% споживання європейських країн (8,34 млрд. пудів). [24] тобто мови не може бути про те, що Росія годувала не те що Європу, але і навіть пів-Європи. [25]

Імпорт зерна взагалі дуже характерний для розвинених індустріальних європейських країн – вони займаються цим з кінця 19 століття і анітрохи не стестняются. Але чомусь навіть мови немає про неефективність і сільського господарства на Заході. Чому це відбувається? Дуже просто – додана вартість індустріальної продукції істотно вище, ніж додана вартість сільськогосподарської продукції. При монополії ж на якусь промислову продукцію позиція виробника стає взагалі виключної – якщо комусь потрібні, наприклад, кулемети, катери, літаки чи телеграф, а їх ні в кого немає, крім як у тебе – то можна накрутити просто шалену норму прибутку, адже якщо у когось таких вкрай необхідних у сучасному світі речей немає – то їх немає, про те, що це швидко зробити самому немає. А пшеницю можна провести хоч в Англії, хоч в Китаї, хоч в Єгипті, від цього її поживні властивості мало зміняться. Не купить західний капитались пшеницю в Єгипті, немає проблем – купить в Аргентині.

Тому при виборі, що вигідніше виробляти і експортувати – сучасну промислову продукцію або зерно, набагато вигідніше виробляти і експортувати промислову продукцію, якщо, звичайно, вмієш її виробляти. Якщо не вмієш і потрібна іноземна валюта, то тільки й залишається експортувати збіжжя і сировину. Чим і займалася царська Росія і займається пострадянська ЭрЭф, яка зруйнувала свою сучасну промисловість. Просто-напросто кваліфіковані робочі руки дають в сучасній промисловості набагато більшу норму прибутку. А якщо потрібно зерно для того, щоб годувати птицю або худобу – його можна і докупити, вивізши, наприклад, дорогі машини. Зерно вміють робити дуже багато, а от сучасну техніку – далеко не всі і конкуренція незрівнянно менше.

Тому Росія була змушена вивозити зерно на індустріальний Захід щоб отримати валюту. Однак, з плином часу Росія явно втрачала свої позиції експортера зернових.

З початку 90-х років 19 століття швидко розвиваються і використовують нові технології сільського господарства Сполучені Штати Америки впевнено витіснили Росію з місця головного експортера пшениці в світі. Дуже швидко розрив став таким, що Росія надолужити втрачене вже в принципі не могла – 41,5% ринку міцно тримали американці, частка Росії опустилася до 30,5.%

Все це при тому, що населення США у ті роки становила менше 60% від російського – 99 проти 171 млн в Росії (без Фінляндії). [25]

Навіть сумарне населення США, Канади та Аргентини було всього 114 млн – 2/3 від населення Російської Імперії. Всупереч широко поширеній останнім часом помилці, у 1913 році Росія не перевершувала ці три країни в сукупності з виробництва пшениці (що було б не дивно маючи в півтора рази большеем населення, зайняте, в основному в сільському господарстві), а поступалася їм, а із загального збору зернових поступалася навіть США. [26] І це незважаючи на те, що тоді як у сільськогосподарському виробництві Російської Імперії було зайнято майже 80% населення країни з яких продуктивною працею було зайнято, як мінімум 60-70 мільйонів осіб, а у США – всього близько 9 мільйонів. США і Канада були на чолі науково-технічної революції в сільському господарстві, широко застосовуючи хімічні добрива, сучасні машини і нові, грамотний сівозміни та високопродуктивні сорти зернових і впевнено видавлювали Росію з ринку.

По збору зерна на душу населення сша випереджали царську Росію в два, Аргентина — у три, Канада — у чотири рази. [24,25] В реальності ситуація була дуже сумно і положення Росії все погіршувалося – вона все більше відставала від світового рівня.

До речі, стали зменшувати вивезення хліба і США, але з іншої причини – перед Першої Світової у них йшло швидкий розвиток більш вигідного індустріального виробництва і при невеликому населенні (менше 100 мільйонів) робочі руки стали переміщатися в промисловість.

Активно почала розвивати сучасні аграрні технології та Аргентина, швидко видавлюючи з зернового ринку Росії. Росія, «яка годувала всю Європу» експортувала зернових і хліба в цілому практично стільки ж, скільки Аргентина, хоча населення Аргентини було 21,4 рази менше, ніж населення Російської Імперії!

США вивозила велика кількість якісної пшеничного борошна, а Росія, як зазвичай – зерно. На жаль, ситуація була такою ж, як і з вивезенням необробленої сировини.

Незабаром Німеччина витіснила Росію з здавався непорушним першого місця експортера традиційно головної хлібної культури Росії – жита. Але в цілому, за загальною сумою вивезених «класичних п’яти зернових» Росія продовжувала тримати перше місце в світі (22,1%). Хоча ні про яке беззастережне панування мови вже не було, і було ясно, що роки Росії як найбільшого світового експортера зернових вже полічені і скоро підуть безповоротно. Так частка ринку Аргентини вже становила 21,3%. [26]

Царська Росія відставала в сільському господарстві від своїх конкурентів все більше і більше.

А тепер про те, яким чином Росія боролася за свою частку на ринку. Високою якістю зерна? Надійністю і стабільністю поставок? Анітрохи – дуже низькою ціною.

Аграрний економіст-емігрант П. І. Лященко в 1927 році писав у своїй роботі, присвяченій хлібного експорту Росії кінця 19-початку 20 століття: «Російський хліб не брали найбільш хороші і дорогі покупці. Американському чистого і високосортного зерну одноманітно високих стандартів, американської суворої організованості торгівлі, витримці в постачанні і цінах російські експортери протиставляли зерно засмічене (часто з прямим зловживанням), різносортні, не відповідне торговим зразкам, що викидається на зовнішній ринок без всякої системи і витримки в моменти найменш сприятливої кон’юнктури, часто у вигляді товару, непроданого і лише в дорозі шукає покупця”.[26]

Тому і російським купцям доводилося грати на близькості ринку, цінових полшлинах і т. д. В Німеччині, наприклад, російське зерно продавалося дешевше світових цін: пшениця на 7-8 копійок, жито на 6-7 коп., овес на 3-4 коп. за пуд. – там же

Ось такі вони, «прекрасні російські купці» – «прекрасні підприємці», нічого сказати. Виявляється, що вони були нездатні ні організувати очистку зерна, ні стабільності поставок, не могли визначити кон’юнктуру ринку. Зате в сенсі віджати зерна в селянських дітей вони були експертами.

А куди, цікаво, йшли доходи від продажу російського хліба?

Типовий 1907 рік дохід від продажу хліба за кордон склав 431 мільйон рублів. З них на предмети розкоші для аристократії і поміщиків було витрачено 180 мільйонів. Ще 140 мільйонів хрустевшие французькими булками російські дворяни залишили за кордоном – витратили на курортах Баден-Бадена, прокутили у Франції, програли в казино, накупили нерухомості в «цивілізованій Європі». На модернізацію Росії ефективні власники витратили аж одную шосту доходу (58 мільйонів руб) [12] від продажу зерна, вибитого у голодуючих селян.

У перекладі на російську це означає, що у голодуючого селянина «ефективні менеджери» забирали хліб вивозили за кордон, а отримані за людські життя золоті рублі пропивали в паризьких шинках і продували в казино. Саме для забезпечення прибутків таких кровососів вмирали від голоду російські діти.

Питання, чи міг царський режим провести необхідну Росії швидку індустріалізацію з такою системою управління тут навіть не має сенсу ставити – про це не може бути й мови. Це, по суті, вирок всій суспільно-економічній політиці царизму, а не тільки аграрною.

Яким же чином вдавалося викачувати продовольство з недоїдаючої країни? Основними постачальниками товарного хліба були великі поміщицькі і куркульські господарства, які трималися за рахунок дешевої найманої праці малоземельних селян, які змушені за копійки найматися в працівники.

Експорт призвів до витіснення традиційних для Росії зернових культур культурами, що користувалися попитом за кордоном. Це класична ознака країни третього світу. Точно так само у всяких «бананових республіках» всі кращі землі поділені між західними корпораціями і місцевими компрадорами-латифундистами, за безцінь виробляють шляхом жорстокої експлуатації злиденного населення дешеві банани і інші тропічні продукти, які потім вивозяться на Захід. А місцевим жителям для виробництва просто не вистачає гарної землі.

Відчайдушна ситуація з голодом в Російській Імперії була цілком очевидною. Це зараз знаходяться своєрідні господа, що пояснюють всім, як, виявляється, було добре жити в царській Росії.

Іван Солоневич, затятий монархіст і антисовєтчик так охарктеризовал ситуацію в Російській Імперії перед Революцією:

«Факт надзвичайної економічної відсталості Росії, порівняно з іншим культурним світом не підлягає ніякому сумніву. По цифрам 1912 року народний дохід на душу населення становив: в САСШ (США – П. К.) 720 рублів (в золотому довоєнному обчисленні), в Англії – 500, у Німеччині – 300, в Італії – 230 і в Росії – 110. Отже, середній росіянин ще до Першої світової війни був майже у сім разів бідніші середнього американця і більше ніж в два рази біднішим середнього італійця. Навіть хліб – основне наше багатство – був мізерний. Якщо Англія споживала на душу населення 24 пуди, Німеччина – 27 пудів, а САСШ – цілих 62 пуда, то російське споживання хліба було тільки 21,6 пуда, включаючи все це і на корм худобі.(Солоневич користується дещо завищеними даними – П. К.) Потрібно при цьому взяти до уваги, що в харчовому раціоні Росії хліб займав таке місце, як ніде в інших країнах не займав. У багатих країнах світу, як САСШ, Англія, Німеччина і Франція, хліб витіснявся м’ясними і молочними продуктами, рибою – у свіжому і консервованому вигляді…» [27]

С. Ю. Вітте в 1899 році на нараді міністрів підкреслював: «Якщо порівнювати споживання у нас і в Європі, то середній розмір його на душу складе у Росії четверту або п’яту частину того, що в інших країнах визнається необхідним для звичайного існування» [28]

Ось слова не кого-небудь, міністра землеробства 1915-1916 рр. А. Н. Наумова, вельми реакційного монархіста, а зовсім не більшовика і революціонера: «Росія фактично не вилазить зі стану голоду то в одній, то в іншій губернії, як до війни, так і під час війни».[29] А далі у нього ж слід: «Процвітають спекуляція хлібом, хижацтво, хабарництво; комісіонери, які постачають зерно, наживають стан, не відходячи від телефону. І на тлі повної убогості одних – божевільна розкіш інших. У двох кроках від конвульсій голодної смерті – оргії пересичення. Навколо садиб можновладців вимирають селища. Вони ж тим часом зайняті будівництвом нових вілл і палаців.»

Крім «голодного» компрадорського експорту у постійного голоду в Російській Імперії були ще дві серйозні причини – одна з найнижчих у світі врожайність більшості культур [12], викликана специфікою клімату, вкрай відсталі аграрні технології [30], призводять до того, що при формально великої площі земель, землі, доступною для обробки допотопними технологіями за дуже короткий термін російської посівної було вкрай недостатньо і ситуація тільки погіршувалася з зростанням населення. В результаті в Російській Імперії повальної бідою було малоземелля – дуже маленький розмір селянського наділу.

До початку ХХ століття ситуація в селі Російської Імперії стала набувати характер критичної.

Так, просто для прикладу, по Тверській губ. 58% селян мали наділ, як це витончено називають буржуазні економісти – «нижче прожиткового мінімуму». Добре прихильники Росії-яку-ми-втратили розуміють, що це означає в реальності?

«Загляньте в будь-яку село, яка там панує голодна і холодна злидні. Селяни живуть чи не спільно з худобою, в одному житловому приміщенні. Які в них наділи? Живуть вони на 1 десятину, на 1/2 десятину, на 1/3 десятину, і з такого малого клаптика доводиться виховувати 5, 6 і навіть 7 душ родини…» Засідання Думи 1906 [31] волинський селянин — Данилюк.

На початку ХХ століття соціальна ситуація на селі кардинально змінилася. Якщо до цього навіть у часи жорстокого голоду 1891-92 рр. практично не було жодного протесту – темні, забиті, повально неграмотні, оболванненые церковниками селяни покірно вибирали суму і брали голодну смерть, а число селянських виступів було просто нікчемним – 57 поодиноких виступів у 90-ті роки 19 століття, то вже до 1902 почалися масові селянські виступи. Їх характерною особливістю було те, що варто було виступити з протестом селянам одного села, як тут спалахували декілька найближчих сіл. [32] Це показує дуже високий рівень соціальної напруги в російському селі.

Ситуація продовжувала погіршуватися, аграрне населення зростало, а жорстокі столипінські реформи призвели до розорення великої маси селян, яким нічого втрачати, повна безвихідь і безперспективність їх існування, не в останню чергу це було пов’язано з поступовим поширенням грамотності і діяльністю революціонерів-просвітителів, а також помітного ослаблення впливу церковників у зв’язку з поступовим розвитком освіти.

Селяни відчайдушно намагалися достукатися до уряду, намагаючись розповісти про свою жорстокої і безпросвітного життя. Селяни вони більше не були безсловесними жертвами. Почалися масові виступи, самозахоплення поміщицьких земель і інвентарю і т. д. Причому поміщиків не чіпали, в їх будинку, як правило, не заходили.

Матеріали судів, селянські накази та обігу показують крайній ступінь відчаю народу «богоспасенній Росії». З матеріалів одного з перших суден:

“…Коли потерпілий Фесенко звернувся до натовпу, що прийшла його грабувати, з питанням, за що вони хочуть його знищити, обвинувачений Зайцев сказав “У тебе одного 100 десятин, а у нас по 1 десятині* на сім’ю. Спробував би ти прожити на одну десятину землі…”

обвинувачений… Киян: “Дозвольте розповісти вам про нашу мужичьей, нещасне життя. У мене батько і 6 малолітніх (без матері) дітей і треба жити з садибою в 3/4 десятини і 1/4 десятини польової землі. За випасанні корови ми платимо… 12 руб., а за десятину під хліб треба працювати 3 десятини прибирання. Жити нам так нельэя, – продовжував Киян. – Ми в петлі. Що ж нам робити? Зверталися ми, мужики, всюди… ніде нас не приймають, ніде нам немає допомоги”; [32]

Ситуація стала розвиватися по наростаючій і до 1905 року масові виступи захопили вже половину губерній країни. Всього за 1905 р. було зареєстровано 3228 селянських виступів. У країні відкрито говорили про селянську війну проти поміщиків.

«У ряді місць восени 1905 р. селянська громада привласнювала собі всю владу і навіть оголошувала про повну непокору державі. Найбільш яскравим прикладом може служити Марковська республіка у Волоколамському повіті Московської губернії, що проіснувала з 31 жовтня 1905 р. по 16 липня 1906 р.»[32]



Інформагентство “Криголам”