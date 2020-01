Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике

Маша Ефросинина – еще одна представительница украинского шоубизнеса. Она получила широкую популярность благодаря участию в рекламных роликах и телепрограммах Ефросинина никогда не стеснялась своих форм и даже была пышной дамой на заре своей карьеры. Даже после похудения артистка и телеведущая осталась скромной, а на ее страницах в социальных сетях не оказалось фото в стиле «ню».

Однако недавно телеведущая решила изменить свои правила и показала фото, на котором она запечатлена в купальнике. Женщина опубликовала снимок, на котором она позирует перед камерой на побережье моря или океана, а за ней видны пальмы. Сама же телеведущая выбрала для съемки ярко красный купальник, максимально закрывающий бедра и грудь. Сверху его украшает пелерина, а на плечах видные тонкие черные бретельки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 7 Янв 2020 в 6:38 PST

Телеведущая стоит на пляже и видно, что снимок сделан ранним утром или во время заката. Под снимком она написала фразу «Best make up on vacation is the…”, что означает, что лучшим макияжем в отпуске есть его отсутствие и закат.

Под постом телеведущей пользователи оставили большое количество комментариев. В большинстве они сделали комплименты и рассказали, как Маша красивая и непревзойденная. Также украинцы отметили, что любят Ефросинину любой и даже в красном купальнике, хотя она обещала таких снимков не выставлять.

: akcenty.com.ua