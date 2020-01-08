У МЗС України опублікували оновлений список загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані

Глава МЗС України Вадим Пристайко опублікував оновлений склад загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані.
За даними глави відомства, під час аварії літака загинули 11 громадян України – 2 пасажирів і 9 членів екіпажу (раніше повідомлялося про 15 загиблих українців).
Також був опублікований попередній список загиблих членів екіпажу:
1. Сергій Хоменко
2. Катерина Статник
3. Марина Микитюк
4. Валерія Овчарук
5. Володимир Гапоненко
6. Сологуб Юлія
7. Ольга Кобюк
8. Олена Малахова
9. Олексій Наумкіна
10. Ігор Матків
11. Денис Лихно
Більшість загиблих – громадяни Ірану і Канади.