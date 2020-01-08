Що буде з пенсіями українців у 2020 році: головні зміни і розрахунки

Українських пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії. Пенсійні виплати стануть більше у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Так, з січня пенсія складе 1638 грн, а в липні і грудні її підвищать до 1712 і 1769 грн відповідно.

У березні пенсіонерів чекає індексація за формулою «50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік», але конкретні цифри будуть опубліковані в кінці січня.

Також в 2020 році зросте й мінімальний стаж, необхідний для отримання пенсії за віком – з 26 до 27 років. До того ж також у поточному році закінчується «перехідний період» для жінок, коли вони могли вийти на пенсію раніше 60 років.

Останні, хто ще може скористатися пільговим періодом», – жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Вони мають право вийти на пенсію у 59 років і 6 місяців. А от ті жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, зможуть оформити пенсію за віком лише по досягненні 60-річного віку, тобто вже в 2021 році.