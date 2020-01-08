«Помилка пілотів мінімальна»: в МАУ прокоментували катастрофу в Ірані

Український літак авіакомпанії МАУ, який розбився вранці 8 січня під Тегераном (Іран), встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою. Тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Про це під час брифінгу 8 січня заявив віце-президент з льотної роботи МАУ Ігор Сосновський.

«Гапоненко Володимир – командир, 11 600 годин нальоту. Майже весь наліт на Boeing 737. 5,5 тисяч командирського нальоту. Наумкіна Олексій – інструктор на літаку, який перебував у якості посиленого екіпажу, – 12 000 годин нальоту. 6 600 в якості КПС на 737. Другий пілот Хоменко Сергій – 7 600 годин нальоту на літаку 737», – розповів він про загиблих асів.

«Враховуючи складність самого рейсу, його тривалість, на літаку був посилений екіпаж. Відпочивав в готелі Тегерана перед вильотом. Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші підготовки всього льотного складу 737 останні кілька років проводяться виключно в аеропорту Тегерана. Тому в процесі перевірок визначається майстерність льотчиків саме для того, щоб оцінити їх дії в аварійній ситуації», – додав Сосновський.

У свою чергу технічний директор МАУ Олександр Шапієв уточнив, що літак, який розбився, був абсолютно новим. Він був закуплений безпосередньо у заводу Boeing в 2016 році. Останню перевірку проходив 6 січня. Ніяких зауважень за її підсумками не надійшло. «Літак був справний, від екіпажу не було претензій», – сказав він.

Разом з тим президент МАУ Євген Дихне закликав коментувати тільки перевірену інформацію з поваги до людей, які були на борту лайнера.

«Я висловлюю глибоке співчуття сім’ям загиблих, всім людям, яким вони були дороги. Це був один з найкращих наших літаків», – сказав він зі сльозами на очах.

Також Дихне додав, що з-за трагедії компанією прийнято рішення скасувати на невизначений термін польоти в Тегеран. За його словами, спеціальний орган розслідування створить комісію для роботи на місці аварії. В ньому буде приймати участь і МАУ.

В авіакомпанії підтвердили, що, за попередніми даними, на борту загинуло 167 пасажирів, двоє з яких – громадяни України, та 9 членів екіпажу (українці).