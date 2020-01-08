Катастрофа «Боїнга» в Ірані: на борту літака перебували 11 українців – секретар РНБО

На борту Boeing 737, який зазнав катастрофи в Ірані, перебували 11 громадян України – двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.

Про це у Facebook заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

«За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу — також громадяни України», – написав він.

Також Данілов зазначив, що зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців.

«Літаки надають Міністерство оборони України і Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій і готові до вильоту одразу після вирішенню Іраном питань безпеки», – додав він.

Нагадаємо, «Боїнг 737», що належить компанії МАУ, розбився незабаром після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні. За даними рятувальників, ніхто не вижив. У РНБО повідомили, що на борту літака було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.