Авіакомпанії світу почали масово скасовувати рейси в Іран: опублікований список

Ряд найбільших світових авіакомпаній почали скасовувати рейси в Іран у зв’язку з ракетним обстрілом знаходиться в цій країні американської військової бази.

За даними світових засобів масової інформації, найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa прийняв рішення призупинити виконання рейсів в Іран після удару іранського Корпусу вартових ісламської революції по об’єктах США в Іраку. До того ж, всі рейси в Іран і Ірак скасували і французької авіакомпанії Air France. Не будуть поки літати в Іран і сінгапурська Singapore Airlines; тайванська Taiwan’s EVA; малайзійська Malaysia Airlines; авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів Emirates Airline.

Крім усього іншого, тайванська і малазійська авіакомпанії також призупинили рейси над Іраком.

Як вже раніше повідомлялося, вчора вночі, 7 січня, по військовій базі Сполучених Штатів в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл на себе взяв іранський Корпус вартових ісламської революції. За даними іранського телебачення, в результаті ракетного обстрілу американських об’єктів загинули 80 людей. Американські влади інформацію про загиблих поки не підтвердили.