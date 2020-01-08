CNN: В Тегерані, швидше за все, не ставили метою «убити якомога більше американців»

У керівництва Ірану, при здійсненні ракетних ударів по базах США, швидше за все, не було завдання вбити американських військових.

Про це повідомляє CNN.

По всій імовірності, вважають аналітики, атакуючі не збиралися «убити якомога більше американців». Відзначається, що удари були нанесені вночі, коли більшість військовослужбовців спить. Якщо б бомбардування здійснювалася днем, то ймовірність людських жертв була б вищою.

Як вважають спостерігачі, Іран хотів кинути виклик американцям, але так, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Крім того, влада Ірану могла серйозно переоцінити боєздатність своєї армії.