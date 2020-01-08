Катастрофа українського літака: Основні версії події

Впав український Boeing 737 під Тегераном. Жахлива, страшна трагедія. Всі, хто знаходилися на борту загинули.

Хоча в ЗМІ і соцмережах і існує в основному версія про «технічну несправність», важко НЕ зв’язати катастрофу літака з американсько-іранських протистоянням.

Ситуація дуже важка і складна. Треба розуміти, що це відбулося незабаром після ракетних ударів по Ірану військових об’єктах США. Всі були в напряге, очікуючи продовження обстрілу. Я в телеграме їх відстежував як раз до 5 ранку, коли все було скінчено.

Враховуючи регіональну ситуацію і зокрема останні кілька годин, я можу припустити 4 основні версії події:

1. Технічна несправність, як і багато говорять.

2. Удар ракетою. Те, що творилося з 1 ночі до 4 ранку цілком могло зачепити будь-який літак. В небі ракети, літаки-перехоплювачі підняті в повітря, системи ППО на стрьомі. А літаки продовжували вилітати з Тегерана.

3. Теракт на борту. Знову ж таки, в контексті того, що відбувається, враховуючи наелектризованість атмосфери в регіоні і масову істерію в Іраку та Ірані, все можливо.

4. Зіткнення з дроном. Найімовірніше, американським. Їх там у небі було дофіга відразу після ракетних ударів. Вони невеликі, їх складно помітити.

Зараз буде дуже багато спекуляцій на цю тему, з урахуванням останніх подій. Я все-таки пропоную дочекатися аналізу «чорного ящика» з борту літака і не робити поспішних висновків.

ІЛЛЯ КУСА