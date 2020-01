«Любила небо і пишалася своєю роботою». Що відомо про загиблих у «Боїнгу» українців

8 січня в Ірані розбився пасажирський літак авіакомпанії МАУ який прямував з Тегерана в Київ.

Він впав, набравши висоту 2 400 метрів. Причини аварії з’ясовуються. Всі, хто знаходилися на борту загинули — 176 осіб. В основному це були іноземці, рейс прибував вранці в аеропорт «Бориспіль» і зістикувався за часом з багатьма вильотами в Європу.

Як стало відомо загинуло 11 громадян України — 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Зібрали інформацію про загиблих.

Екіпаж

Як заявив під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль» віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський на борту знаходився посилений екіпаж, враховуючи складність і тривалість рейсу. На нього відібрали одних з найбільш досвідчених пілотів.

Володимир Гапоненко. Командир екіпажу. 11 тисяч годин нальоту. У нього залишилося двоє дітей. Навчався в КВЛУ ГА (Льотна академія Національного авіаційного університету) у Кропивницького (колишній Кіровоград).



Його дружина Катерина під час включення на одному з телеканалів сказала, що тримається, тому що у них двоє дітей.

Володимир Гапоненко. Фото: Facebook

Олексій Наумкіна. Інструктор на літаку. 12 тисяч годин нальоту.

Олексій Наумкіна. Фото: facebook.com

Сергій Хоменко. Другий пілот. 7 600 годин нальоту.

Катерина Статник. Бортпровідник.

Марія Микитюк. Бортпровідник. 24 роки. Telegram-канал НАУ (Національний авіаційний університет) повідомляє, що Маша Микитюк навчалася в НАУ з 2012-2018 роках. «Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевної дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла знатно веселиться і закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних та активних людей треба ще пошукати».

Маша Микитюк. Фото: Telegram

В Instagram вона пише, що побувала в 23 країнах. Вона викладала фото з поїздок.

Маша Микитюк. Фото: Instagram

Валерія Овчарук. Бортпровідник. В її профілі в соцмережах зазначено, що родом вона з Луганська, живе в Києві. Дівчина публікувала фото з США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.

«I believe I can fly. I believe I can touch the sky», — йдеться в описі її профілю в Instagram.

«Робота, я тебе люблю» — підписала своє останнє фото Валерія. Під ним вже залишають численні співчуття.



Юлія Сологуб. Бортпровідник.

Ігор Матків. Бортпровідник.

Денис Лыхно. Бортпровідник. Навчався у НАУ в 2012-2018 роках. «Денис відмінний хлопець і хороший друг. Не самий зразковий студент, але як будь АКИшник міг вивчити все в останній тиждень і здати в останню секунду, і при цьому допомогти іншим одногрупникам. Працював у МАУ всього пів року але вже запам’ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що його чекає довга і успішна життя» — пише Telegram-канал НАУ.

Денис Лыхно. Фото: Telegram

В його Instagram багато яскравих фото і постів про кохання. Судячи з усього, на деяких знімках він зі своєю дівчиною.

Денис Лыхно. Фото: Instagram

Пасажири

Ольга Кобюк.

Олена Малахова.