Перша британська жінка-космонавт заявила про існування інопланетян

Інопланетяни існують, і, можливо, вони перебувають серед нас на Землі, впевнена перша британська жінка-космонавт, яка побувала в космосі ще в 1991 році.

Доктор Хелен Шарман розповіла The Observer Magazine, що позаземне життя обов’язково повинне бути десь у всесвіті.

“Інопланетяни існують, і в цьому немає сумнівів”, – сказала вона, додавши, що “серед мільярдів зірок має бути багато різних форм життя”.

Хімік, яка зараз працює в Imperial College в Лондоні, додала, що, хоча інопланетяни можуть не бути з вуглецю і азоту, як люди, “можливо, вони зараз тут, і ми просто їх не бачимо”.

Нагадаємо, що NASA отримало фото найбільш віддаленого астероїда, до якого вдавалося добратися. Ультіма Туле перебуває на відстані понад шість мільярдів кілометрів від Землі. New Horizons пролетів на відстані 3,5 тисячі кілометрів від астероїда.

Сигнал від станції до землі йде більше шести годин – для передачі всієї зібраної інформації буде потрібно близько 20 місяців.

: aspi.com.ua

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