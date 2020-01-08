Живое украшение: в Запорожской области мужчина взобрался на городскую ёлку

Инцидент произошел в городе Мелитополь на праздничных выходных. Так, на улице Героев Украины один из местных жителей решил залезть на ёлку, которую установили недалеко от отделения пенсионного фонда. Фото очевидцы поделились в инстаграм-канале “melitopol_gram”.

Стала ли красивее ёлка после такого сомнительного “подвига” – еще тот вопрос, но мужчина знатно рисковал своей жизнью и конструкцией дерева. Игрушки с зелёной красавицы, к слову, уже успели украсть практически полностью.

К счастью для всех, мужчину сумели опустить вниз без последствий.

: golos.zp.ua