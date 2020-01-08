В Одеській області в різдвяні дні від пожеж загинули шість осіб

Перша пожежа сталася 6 січня в селі Доброалександровка Овідіопольського району. Повідомлення про займання надійшло в Службу порятунку о 7:36.

Про це повідомили в прес-службах рятувальників і поліції області.

Прибулі на виклик пожежники локалізували вогонь в 8:01, а в 8:33 ліквідували загорання на площі 20 квадратних метрів.Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло господаря 1962 р. Передбачувана причина пожежі — необережність при палінні в ліжку загиблим, – йдеться в повідомленні.

В той же день о 18:25 пожежники були викликані на гасіння вогню у житловому будинку в селі Сафяни Ізмаїльського району. Полум’я було локалізовано о 18:48 у 19:30 ліквідовано на площі 75 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіла господарки та її 46-річного сина. Імовірно загорання виникло внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі.

7 січня зайнялося недобудоване одноповерхова будівля в смт Чорноморське. Повідомлення про займання надійшло о 5:52, пожежу було локалізовано о 6:21 і загасили о 6:37. У будівельному вагончику були виявлені тіла трьох робітників, які будували гуртожитки для військовослужбовців. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Для з’ясування остаточної причини смерті їх тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу, – повідомляє Лиманський відділ поліції в Одеській області.