Адвокат очолював групу злочинців, яка вбивала людей і займалася рейдерством

У Дніпрі засудили колишнього адвоката екс-міліціонера Валерія Копитця до довічного ув’язнення.

По цій же справі засуджено ще 6 його спільників, повідомляє «Судовий репортер».

Як випливає з вироку, від 21 грудня 2019 року, Копитець – колишній слідчий міліції, а на момент вчинення злочинів у 2008-2011 роках працював адвокатом.

Він, за версією звинувачення, керував злочинною діяльністю, обирав жертв серед людей похилого віку, або самотніх людей, які зловживали спиртним, шукав покупців на захоплене майно і розподіляв прибутки між членами злочинної групи.

Як адвокат він використовував свій авторитет серед співробітників правоохоронних органів, мав у разі необхідності покривати спільників.

Його правою рукою був чоловік, який в 2014 помер у СІЗО від легенево-серцевої недостатності.

На лаві підсудних з адвокатом опинилися шість осіб, які збирали інформацію про постраждалих, забезпечували транспорт, безпосередньо вбивали і замітали сліди злочинів, виступали в ролі підставних покупців, спадкоємців або продавців при переоформленні майна потерпілих. Серед них жінка — керівник агентства нерухомості.

З цієї групи трьох чоловік також засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінку з агентства нерухомості засудили до 7 років, з яких вона за законом «Савченко» відбула 6, оскільки в 2011-2013 утримувалася в СІЗО. Ще двом чоловікам дали 5 і 5,5 років в’язниці і вважається, що вони вже відбули цей термін.

У вироку йдеться про 10 епізодах злочинів, скоєних з липня 2008 по березень 2011 року. Серед них – убивства 9 осіб.

Так, один з учасників злочинної групи знайомився з жертвою, пропонував догляд чи допомогу в продажу житла. Іноді вдавалися до відвертих погроз. Жертви приносили їжу та спиртні напої, входили в довіру, переконували видати довіреність на продаж квартири або підробляли таку довіреність.

Після продажу нерухомості людини вивозили і вбивали. Перше вбивство сталося в жовтні 2008 року – жертві завдали п’ять ударів викруткою в серце. Труп закопали біля лісу. Таких жертв душили, закидаючи петлю на шию, надягаючи пакет на голову.

Підсудні причетність до злочинів заперечували, стверджували, що раніше дали свідчення під тиском. Говорили, що це були звичайні операції по продажу нерухомості. Тільки один в суді вину визнав повністю і отримав менше покарання на 5 років позбавлення волі). Цей чоловік збирав інформацію про власників, займався документами. Він переконував, що не знав про вбивства, тому що адвокат говорив йому, що людям куплене житло десь під Полтавою.

Інший обвинувачений у суді раніше говорив, що вираз «Відвезти на Полтаву» було кодовим словом, яке означало, що людину треба вбити.

За його словами, це була вказівка адвоката «Відвезти на Полтаву», тобто вбивати людей, щоб вони не звернулися в правоохоронні органи. Жертв вбивали і закопували вздовж дороги «Полтава-Шульгівка» Петриківського району Дніпропетровської області.

Одного разу в якості фіктивної спадкоємиці виступила мати жінки, з якою зустрічався адвокат Копитець. Свідок, яку він називав тещею, пояснила, що адвокат був вхожий в її будинок, приходив на всі свята, їздив з її дочкою відпочивати, возив через кордон, завжди допомагав. Тому коли він попросив у неї паспорт та ідентифікаційний код, нічого не запідозрила. Вважала, що юрист і адвокат з таким статусом поганого не зробить. «Теща» поїхала до нотаріуса, прийняла спадщину і підписала договір купівлі-продажу квартири, на яку не мала ніяких прав. Пізніше зрозуміла, що її підставили.

Разом з тим, адвокат з 1991 року був одружений на іншій жінці, з якою мав загального дитини 2006 року народження.

Тільки в квітні 2019-го за заявою дружини суд розірвав шлюб.

За зверненням Копитця рішенням Європейського суду з прав людини від 17 жовтня 2019 року констатували надмірну тривалість кримінального провадження.

Справа в 2012 році надійшло у Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська. Але четверо суддів цього суду взяли самовідвід, зокрема суддя Якименко Л. зізналася, що раніше працювала слідчим МВС і мала дружні стосунки з Копитцем.

З березня 2015 справа слухалася в Індустріальному райсуді Дніпропетровська, але в грудні 2017 року, у зв’язку з відстороненням судді Мороза В. П. від посади, розгляд справи зі стадії закінчення судових дебатів було розпочато заново.

Пояснюється, що тривалий розгляд зумовлена причинами, незалежними від суду: заміна колегії суддів, неявка потерпілих, свідків, адвокатів, в тому числі, хвороби учасників, поведінка підсудних.

Чотирьох підсудних, в числі яких Копитець, за систематичне та грубе порушення порядку в залі засідання і перешкоджання роботі суду 12 разів вилучали із залу. 36 заяв про відвід, неявка захисників, відмова підсудних виходити з конвойного приміщення, скарги на здоров’я, які не підтверджувалися об’єктивними медичними даними – все це, як зазначає суд, так звані процесуальні диверсії, сприяють затягуванню розгляду справи.

Під час судових дебатів, обвинувачені голосно вигукували образливі слова, в тому числі й нецензурні, що заважало виступу прокурора, вимагали вивести їх із зали судових засідань через небажання брати участь у судових дебатах.

Один з обвинувачених почав руйнувати приміщення для утримання осіб, які перебувають під вартою (клітку). Суд з метою заспокоєння цих осіб відкладав судовий розгляд і розпорядився вивести людину до конвойного приміщення. Під час виведення підсудного троє інших намагалися самовільно покинути клітку і конвоїри застосували до них наручники і також вивели із зали засідань.

Пізніше двоє підсудних не захотіли повертатися в зал і відмовилися від останнього слова.

Станом на січень 2020 Валерій Копитець більше не значиться в реєстрі адвокатів.