Український баскетболіст встановив два особистих рекорди в НБА (відео)

Український баскетболіст “Детройта” Святослав Михайлюк встановив два персональних рекорди у Національній баскетбольній асоціації.

У матчі проти “Клівленда” Михайлюк провів на майданчику рекордні для своєї кар’єри в НБА 34 хвилини і 30 секунд.

Також українець встановив особистий рекорд за результативним передачам. У цій зустрічі на його рахунку 5 асистів. Михайлюк записав собі в актив також 12 набраних очок, зробив 1 підбирання та 1 перехоплення.

Українець допоміг “Детройту” здобути перемогу з рахунком 115:113. Відео дій Михайлюка в матчі з “Клівлендом” опублікував YouTube-канал Smart Highlights.

: unian.ua

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