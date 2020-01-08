Запрограмована катастрофа — політолог

Справа в здатності жорстко вимагати у таких жлобских компаній типу МАУ дотримання елементарних правил. Або ставити ці компанії на коліна після трагедії багатомільйонними виплатами і гнати їх з ринку…

Чергова страшна трагедія останніх років. На цей раз розбився український літак Боїнг 737, що прямував рейсом з охопленого військової істерією Тегерана в розгублений Київ і зібрав на борту 177 осіб. Всі загинули. Жах, який відтепер завжди з нами. Тому що…

Таку думку висловив у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Тому що у нас явно процвітає тотальна байдужість. У всьому. І особливо до людських життів…

Тому що держави, яке точно відстежує ризики і оперативно на них реагує, у нас все ще немає. Чи так важко було припустити, що саме буде відбуватися в цьому регіоні після знищення спец/генерала Сулеймані?

Якщо важко свої мізки задіяти за прямим призначенням, варто було б підписатися на відповідну розсилку розвідданих наших зовнішніх партнерів…

Тому що, незважаючи на стрімкий розвиток негативних трендів в Ірані, не було навіть очевидного попередження з боку нашої держави нашими ж авіакомпаніям «не рекомендуємо здійснювати польоти над територією Ірану». До прояснення ситуації.

Невже це НЕ читалося до трагедії?..

Бо коли вже почалася масштабна ракетна атака на американські бази (за три години ДО вильоту з тегеранського аеропорту смертельного рейсу 752) керівництво МАУ… тупо спав. Адже гроші насамперед. Замість того, щоб вольовим рішенням заблокувати зліт на невизначений час…

Тому що навіть після того, як сталася катастрофа МАУ продовжував наполегливо і байдуже мовчати більше 4 годин (відповідаючи стандартними роботизованими голосами: «у нас немає інформації»). Дійсно, ну яка в них може бути інформація?

Втім, про що це я? ПРО МАУ? Про цю неймовірно несучасною, несервисной і жадібній компанії, яка живе/то досі тільки тому, що харчується залишками нашого традиційного адміністративного монополізму?..

А може я всерйоз намагаюся міркувати про нашу державу, яке так і залишилось на задвірках цивілізації та гарантує своїм громадянам лише одне — проблеми. У будь-якому напрямку. І яке ідеально вміє ховати голову в пісок у будь-якій складній ситуації…

Безсумнівно, причини загибелі «тегеранського» Боїнга можуть бути абсолютно різними. Технічними, «терористичними», непрямими бойовими. Все це ми дізнаємося трохи пізніше.

Зараз не час для конспірологічних спекуляцій. Але зараз саме час для того, щоб ще раз подумати над тим, яке слабке держава ми маємо.

Те саме держава, яка багато понтится, багато розповідає or-казок, співає багато патріотичних пісень, проте зовсім не здатне забезпечити елементарне і найважливіше — безпека…

Адже справа тільки в готовності держави дійсно думати напередодні, а не плисти за течією. У здатності жорстко вимагати у таких жлобских компаній типу МАУ дотримання елементарних правил. Або ставити ці компанії на коліна після трагедії багатомільйонними виплатами і гнати їх з ринку…