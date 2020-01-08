«МВС» «ДНР»: Якщо ви дотримуєтеся громадянства України, можете виїжджати туди і там проживати

У «МВС», працюючому на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях Донецької області, підтвердили, що перевірки документів у місцевих жителів триватимуть і далі. Про це заявив співробітник «МВС», що працює на гарячій лінії «відомства».

На відео, опублікованому журналістом місцевого ЗМІ Сергієм Карпием, записана розмова між місцевим жителем (імовірно самим журналістом) і співробітником «МВС», відповівши на дзвінок на гарячу лінію.

Чоловік поцікавився, чи він зможе пересуватися по території ОРДО, якщо у нього є тільки український паспорт, але немає «паспорта» «ДНР».

Співробітник «МВС» повідомив, що пересування не забороняється, однак при перевірці документів патруль доставить громадянина, не має «паспорта» «ДНР» в найближчий райвідділ. Там затриманий пробуде «до з’ясування обставин» — нібито працівники «перевірять його дані і відпустять».

Чоловік наполіг, що його особистість підтверджується документами України, проте співробітник «МВС» заявив, що «треба отримати паспорт» місцевого зразка. Це аргументовано тим, що ОРДО — зона бойових дій.

«Це розпорядження „глави“ „держави“ і „міністра внутрішніх справ. Це буде тепер постійно… поки громадяни „ДНР“, які проживають тут, не отримають „паспорта“ „ДНР“», — відповіли на гарячій лінії.

Також співробітник запропонував бажаючим виїжджати жити на території, підконтрольні українському уряду.

«Якщо ви дотримуєтеся громадянства України, то можете виїжджати туди і там проживати. Громадяни „ДНР“, 90%, отримали „паспорта“ і проживають тут», — додав співробітник «МВС».