Сергій Лямець: “Треба закрутити гайки. Навіть якщо це компанія Коломойського”

Життя і смерть завжди поруч. Тільки закінчився Новий рік, а тут одразу таке.

Не хочу розганяти зраду. Знаю, що професіонали в авіасекторі працюють добре. Але – Чекаю повного аудиту парку МАУ.

Реально страшно. Я особисто багато разів літав літаками МАУ. Більше, чмем в половині випадків, судно було старим і бувалим. Якщо аварія в Ірані сталася із-за віку літака або з-за економії на техобслуговуванні – треба закрутити гайки. Навіть якщо це компанія Коломойського.

Знаю, що зараз напишуть, ніби парк оновлюється і обслуговується правильно. І що взагалі такого бути не може. І що все ок, не піднімайте шум.

Сподіваюся, загибель 180 чоловік – досить вагомий привід, щоб чиновники не вирішили, а попрацювали професійно.