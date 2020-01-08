Про втомленому президента: Зеленський нагадує школяра, який ненавидить школу і може її спалити

Не маючи досвіду, знань і освіти, будучи артистичною натурою, він боїться «грубих військових» і бачить майбутню армію як ансамбль пісні і танцю. А СБУ — колективом екзорцистів, створеним для вигнання бісів з його повсякденного життя.
Для кращого розуміння картини, спробуємо розкласти її на фрагменти і розглянути кожен окремо.
Так починається текст, який розмістив сьогодні у Фейсбуці відомий шоумен і дипломат Дмитро Чекалкін.
Отже, в обов’язки Президента входить:
1. Гарант.
Зеленський — юрист-недоучка, ні разу не читав Конституцію, включаючи статтю про власних повноваженнях.
2. Зовнішня політика.
Не маючи досвіду, знань і освіти, він підібрав команду, яка плутає Латвію з Литвою і не відрізняє Словенії від Словаччини.
3. Безпека.
Не маючи досвіду, знань і освіти, будучи артистичною натурою, він боїться «грубих військових» і бачить майбутню армію як ансамбль пісні і танцю. А СБУ — колективом екзорцистів, створеним для вигнання бісів з його повсякденного життя.
4. Батько народу (законодавчо не прописана, але укорінена в свідомості громадян).
Не маючи ніякого відношення до цього народу (нагадаємо його заяву в програмі Вахтанга Кіпіані десятилітньої давнини — «я ніякий не українець»), він вимушено займається вихованням чужих і ненависних йому дітей.
Як бачимо з переліченого, кожна з функцій входить в глибоке протиріччя з поверхневим світом вічно юного, інфантильного Гаранта, дратує, стомлює і викликає огиду, що безумовно тягне за собою хронічну втому.
Він нагадує школяра, який ненавидить школу, який не в змозі її закінчити. Або вони його виженуть, або він її спалить…