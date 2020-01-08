Заступник голови Азовської морської екоінспекції, виправданий за хабар, приховує дружину від НАЗК

Перший заступник начальника Азовської морської екологічної інспекції Микола Дубина, який неодноразово потрапляв в екологічні скандали і звинувачувався в корупції, опеартивно переписав майно на дружину і дочку.

Про це редакція 368.media дізналася з декларацій чиновника на сайті НАЗК.

В серпні 2016 року в Маріуполі стався великий викид на меткомбінаті. Причиною забруднення повітря стала аварія під час однієї з позапланових зупинок на поточний ремонт конвертера №2 на ММК ім. Ілліча. Тоді, за словами місцевого депутата Максима Бородіна, мер Вадим Бойченко спільно з співробітниками Азовэкоинспекции «робить вигляд, що нічого не відбувається».

Начальник Азовської морської екологічної інспекції Григорій Зуба заявляв, що в той момент перебував на лікарняному. При цьому, його перший заступник Микола Дубина стверджував, що меткомбінат про викиди та аварійної ситуації не повідомляв. Про забруднення чиновник дізнався з Інтернету. Тоді глава інспекції повідомив, що не впевнений привернуть чи Дубину до якої-небудь відповідальності, так як безпосереднє впливу на нього не має. Службове повідомлення на чиновника відправили в Екологічну інспекцію.

Крім того, в 2016 році Дубину звинувачували у вимаганні хабара під час розмови з експедитором ТОВ «Аскет Шиппінг». Чиновник зажадав для себе і інспекторів з охорони навколишнього природного середовища «винагороду» в розмірі від 400 до 1 тис. гривень. За вказану суму він обіцяв вирішити питання про проведення радіологічного контролю товару (зерна) та проставлення відповідної відмітки на товаросупровідних документах вантажу. Крім того, в лютому під час вимірювань показників складу та властивостей вод у Маріупольському морському торговому порту біля причалу №12, де на той час знаходилося судно під турецьким прапором «Назлим», виявили перевищення гранично допустимих норм фонових показників по зваженим речовинам в три рази. При зустрічі з морським агентом ТОВ «Транссервіс Балкер» чиновник Держекоінспекції зажадав хабар у розмірі 3 тис. гривень за не обчислення розміру відшкодування збитків та оформлення претензії.

В судовому засіданні Дубина не визнав свою провину і вважав звинувачення помстою начальника слідчого відділу прокуратури Донецької області за принципову позицію і не згоду скасувати розпорядження про затримку риболовецького судна «М. Нардекова» в період з липня по серпень 2016 року. Суд звернув увагу, що кримінальне провадження проти чиновника Держекоінспекції відкрито за фактом іншого правопорушення, а зазначена справа прикріпили до раніше відкритого виробництва. Таким чином, суд вирішив, що справу за фактом хабара чиновника взагалі не починалося, а всі слідчі дії, негласні слідчі (розшукові) дії щодо обвинуваченого зібрано поза виробництва. Суд визнав Дубину не винним в отриманні хабара.

Відзначається, що саме в 2016-2017 роках чиновник переписав другу квартиру в Маріуполі площею 66,2 кв. м на доньку Єву Бойко, а автомобіль Mitsubishi Galant (2009), придбаний в 2010 році за 195 тис. гривень, зареєстрував на Олену Іванченко. Сам Дубина користується квартирою цієї жінки. Свою дружину екоінспектор не вказує.

За 2016-2018 року чиновник заробив 108, 2 тис. гривень, 106,3 тис. гривень та 152,6 тис. гривень відповідно. Однак за 2015 рік зарплата чиновника склала 55,2 тис. гривень. Готівки або коштів на банківський рахунках Дубина не має.