250 мільйонів, вкрадені на будівництві метро на Виноградар, розпилили між 8-ма компаніями

Список із 8-ми компаній, які нібито розділили частину коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар. Мова йде про 610 мільйонів гривень, 250 мільйонів із яких вивели з ПАТ “Київметробуд” в транзитний період за декілька днів до Нового Року.

Фото: Укрінформ

Отже, загальні суми, виділені підприємствам зі списком:

– ТОВ “Аграрно-промисловий комплекс” (5 031 721 грн.);

– “Емпоріум” (45 000 000 грн.);

– ТОВ “Завод Автоштамп” (69 450 000 грн.);

– ТОВ “НВФ Дніпропроект” (3 521 297 грн.);

– ТОВ “Позитив-В” (89 093 920 грн.);

– ПП “Теплоенергоавтоматика” (365 831 639 грн.);

– ТОВ “Український трубний завод” (6 278 640);

– “Укргазбанк” (1 388 119 грн.).

Зазначимо, що кошти були виділені компаніям у період з 20-го грудня 2019 року до 27-го грудня цього ж року. 2 тижню перед приходом Нового року називають транзитними днями – найкращий період для компаній абі зливати гроші і “вийти в нуль”. Тож чи були поспішно виведені величезні суми комерційною необхідністю – “СтопКор” живити у фахівця.

“У випадку спроб блокувати роботу або привласнити кошти компанії у “транзитний” період будь-якими особами, зокрема зі складу попереднього менеджменту, винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності”, – розповів заслужений юрист України, старший партнер ЮФ “Ілляшев та Партнери” Роман Марченко.

Ще один дивний збіг – гроші підприємства отримали одразу після того, як попередні керівники “Київметробуду” залишили свої посади.

Додамо, що назва однієї з фірм вже неодноразово фігурувала в скандалах із розкраданням коштів, пов’язаність язаним із Вишгородскьою розв’язків язкою. У цій справі НАБУ було відкрито кримінальне провадження. Потерпіли й люди – піщані браконьєри побили журналіста та активістів , який виступав проти незаконного видобутку піску. Двоє активістів тоді отримали струс мозку. За інформацією ЗМІ, напад замовив власник фірми “Позитив” в’ячеслав Еберле, який “займається нелегальним бізнесом”.

Крім того, раніше активісти зафіксували автомобілі “Позитиву”, які заїжджали у зону будівництва метро на Виноградар, що підтверджує факт замовлення робіт у скандальної компанії.

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