Повінь – зміна системи

Menu
Close

250 мільйонів, вкрадені на будівництві метро на Виноградар, розпилили між 8-ма компаніями

08.01.2020

Список із 8-ми компаній, які нібито розділили частину коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар. Мова йде про 610 мільйонів гривень, 250 мільйонів із яких вивели з ПАТ “Київметробуд” в транзитний період за декілька днів до Нового Року.

Фото: Укрінформ

Отже, загальні суми, виділені підприємствам зі списком:

– ТОВ “Аграрно-промисловий комплекс” (5 031 721 грн.);
– “Емпоріум” (45 000 000 грн.);
– ТОВ “Завод Автоштамп” (69 450 000 грн.);
– ТОВ “НВФ Дніпропроект” (3 521 297 грн.);
– ТОВ “Позитив-В” (89 093 920 грн.);
– ПП “Теплоенергоавтоматика” (365 831 639 грн.);
– ТОВ “Український трубний завод” (6 278 640);
– “Укргазбанк” (1 388 119 грн.).

Зазначимо, що кошти були виділені компаніям у період з 20-го грудня 2019 року до 27-го грудня цього ж року. 2 тижню перед приходом Нового року називають транзитними днями – найкращий період для компаній абі зливати гроші і “вийти в нуль”. Тож чи були поспішно виведені величезні суми комерційною необхідністю – “СтопКор” живити у фахівця.

“У випадку спроб блокувати роботу або привласнити кошти компанії у “транзитний” період будь-якими особами, зокрема зі складу попереднього менеджменту, винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності”, – розповів заслужений юрист України, старший партнер ЮФ “Ілляшев та Партнери” Роман Марченко.

Ще один дивний збіг – гроші підприємства отримали одразу після того, як попередні керівники “Київметробуду” залишили свої посади.

Додамо, що назва однієї з фірм вже неодноразово фігурувала в скандалах із розкраданням коштів, пов’язаність язаним із Вишгородскьою розв’язків язкою. У цій справі НАБУ було відкрито кримінальне провадження. Потерпіли й люди – піщані браконьєри побили журналіста та активістів , який виступав проти незаконного видобутку піску. Двоє активістів тоді отримали струс мозку. За інформацією ЗМІ, напад замовив власник фірми “Позитив” в’ячеслав Еберле, який “займається нелегальним бізнесом”.

Читайте також:   Впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР вже на фінішній прямій – Караваєв

Крім того, раніше активісти зафіксували автомобілі “Позитиву”, які заїжджали у зону будівництва метро на Виноградар, що підтверджує факт замовлення робіт у скандальної компанії.

stopcor.org

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *