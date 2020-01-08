Милованов видав нове валютне заяву за гривні в 2020 році. Що насправді відбувається з курсом

Курс гривні, швидше за все, продовжить зміцнюватися в 2020 році, і держава не повинна цьому заважати, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Як саме може змінюватися вартість української валюти — він не уточнив. Сам не знає, та і знати не може, мовляв курсоутворення має бути ринковим.

Черговий популістський спіч від міністра. У ньому він підкреслив, що Україна не повернеться до фіксованого курсу гривні. Милованов продовжує стверджувати, що міцна гривня вигідна споживачеві і невигідна тільки експортерам і держбюджету. Намагається довести, що простий роботяга тільки у виграші від дешевого долара, оскільки відбувається здешевлення імпортних товарів.

Про що міністр продовжує мовчати — це втрати бюджетників (людям скорочують надбавки і зарплати) і людей, що працюють на великих підприємствах. Тих людей, які можуть залишитися без роботи через закриття виробництв: окремих напрямів (цехів) і цілих заводів. Все із-за того, що з-за зміцнення гривні, компанії почнуть міцно менше заробляти в гривні, ніж раніше.

В минулому році наша грошова одиниця відразу зміцнилася на 14%. Починався 2019-й офіційним курсом гривні до долара на рівні 27,69 грн/$, а завершився — на 23,69 грн/$.

Власне, ніхто не просить від Мілованова або Нацбанк встановити фіксований курс гривні. Це пережиток минулого, на якому ніхто не наполягає. Від влади потрібно дві речі:

Грамотно працювати на валютному ринку, а не вбивати нацвалюту безпросвітним дилетантизм і грою на користь іноземців, які зацікавлені в міцної гривні під час виплат нашого Мінфіну за облігаціями та виведення своїх капіталів з країни. Чиновники відкрито підіграють світовим спекулянтам, і, напевно, роблять це не безкорисливо. Правоохоронці повинні перевіряти їх дії та відкривати кримінальні справи за фактами змови.

Поміняти боргову політику і перестати вибудовувати нові поверхи в піраміді ОВДП. Тобто перестати своїми власними руками грати на штучне зміцнення гривні. Саме Мінфін з Нацбанком роблять все, щоб опустити валютний курс у країні. Це не інвестиції або активне зростання обсягів виробленої продукції, а тотальне нарощування держборгу. Його розмір зменшується тільки в гривні (за рахунок зміцнення курсу), а не в інвалюті. Діє пірамідальний принцип: за рахунок нових боргів гасяться старі і майже не змінюється розмір заборгованості. У разі девальвації гривні, це загрожує справжньою економічною катастрофою.

Поки ж влада продовжує вбивати економіку країни і нічого не робити для її стабілізації та зростання. А також для підтримки вітчизняного виробника. З кожним днем українським компаніям усе складніше витримувати конкуренцію з імпортною продукцією. Імпорт дешевшає і на нього зростає попит. Українські ж товари залишаються на складах.

Зате підтримується ілюзія вільного курсоутворення на валютному ринку. Ілюзія, та й тільки. Оскільки Нацбанк продовжує виходити на міжбанк кожен день і диктувати йому курс долара. Ніяким вільним курсом в Україні і не пахне, людям продовжують брехати в обличчя.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro