Міністр Коляда в грудні серйозно поліпшила своє матеріальне становище

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда (Гаврилюк) у грудні 2019 року покращила свій матеріальний стан — отримала зарплату в розмірі 229 тис. гривень.

Згідно з її декларації за 2018 рік, вона мала у власності автомобіль Mazda 3 2017 року випуску, який був придбаний за 544 тис. гривень.

Квартира в Києві (103 м. кв.), в якій вона проживала зі своєю сім’єю, їй не належить, а знаходиться в оренді.

Дохід Коляди в 2018-про становив лише 16,8 тис. гривень:

11,2 тис. гривень у вигляді зарплати від «Благодийній фонд Інформаційно-коордінацийній центр»;

5,6 тис. гривень — соціальна допомога від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Вона накопичила готівкові заощадження в розмірі 115 тис. гривень. При цьому мала фінансові зобов’язання: кредит з 2014 року на 25 тис. гривень.

До цього Коляда заробляла більше. Ось її зарплата в Міністерстві оборони в попередні роки:

2014 рік — 108 тис. гривень;

2015 рік — 196 тис. гривень;

2016 рік — 391 тис. гривень;

2017 рік — 560 тис. гривень.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro