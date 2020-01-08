Зеленський і Порошенко стали «заручниками» катастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський і екс-президент України Петро Порошенко виявилися заручниками ситуації з-за аварії українського Боїнга в Ірані і обстрілу військової бази США в Іраку.

З-за аварії лайнера Міжнародних авіаліній України під Тегераном, в якому загинули 180 людей, а також обстрілу військової бази США в Іраку Федеральне агентство авіаційної безпеки Сполучених Штатів Америки заборонило цивільні польоти над Близьким Сходом.

Така заборона може негативно позначитися на Володимирі Зеленском, який перебуває з візитом в Омані, а також Петром Порошенком, який відпочиває на Сейшелах.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив про термінове повернення в Україну з-за авіакатастрофи українського Боїнга під Тегераном.

Закриття повітряного простору може затягнути повернення президента України на батьківщину.

Також, за словами народного депутата України Олександра Дубинського, може затягнутися і повернення Петра Порошенка з люксового відпочинку на Сейшельських островах, оскільки повітряний простір над Перською затокою закрито. Це означає, що літак з Сейшел не зможе вилетіти до України через Доху (Катар). Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.