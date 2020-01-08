Сиротами залишилося троє дітей: сьогодні хоронитимуть бійця з Уманщини

У зоні проведення Операції об’єднання єднаних сил біля населеного пункту Павлопіль Волноваського району загинув військовослужбовець-контрактник із села Фурманка Руслан Насальський.

Боєць загинув 5 січня 2020 року. Про це інформують в Уманській районній раді.

Чоловік служив у 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. У липні цього року бійцю мало б виповнитися 25 років, але, на жаль, його життя передчасно обірвалося.

У нього залишились мати, молодша сестра, дружина та троє дітей. Похорон відбудеться 8 січня 2020 року о 12 годині у селі Фурманка.