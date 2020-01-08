У Дніпрі Таврія влетіла у вантажівку: від автомобіля залишилася купа заліза

8 січня, близько 10:30, у Дніпрі на Данила Галицького, 2а, автомобіль Таврія влетів під фуру. В результаті ДТП постраждав пасажир легковика.

Про це повідомляє місцеве видання.

За попередньою інформацією від поліції, водій Таврії їхав по Галицького у бік житлового масиву Західний на великій швидкості. Він не впорався з керуванням та влетів під припарковану фуру.

Рятувальникам довелося «вирізати» людей з авто. Пасажира Таврії госпіталізували, на місці надають допомогу іншим потерпілим.

Деталі аварії з’ясовують правоохоронці. Рух не утруднене.