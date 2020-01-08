Українське металургійне виробництво скоротилося

В Україні в 2019 році металургійне виробництво зменшилося в порівнянні з попереднім роком. Про це повідомила прес-служба об’єднання підприємств Укрметалургпром у середу, 8 січня.

«За попередніми даними ОП Укрметалургпром, в 2019 році металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 20,05 млн т (97,53% щодо 2018 року), стали 20,82 млн т (98,69%), прокату 18,16 млн тонн (98,87%)», — сказано в повідомленні.

При цьому повідомляється, що за 2018 рік в Україні було вироблено 20,56 млн. т чавуну (на 5% більше, ніж у 2017 році); 21,1 млн тонн сталі (на 1% більше); 18,36 млн т металопрокату (на 3% більше).

Нагадаємо, що раніше в Україні рекордно зменшилося виробництво металургії. Обсяги виробництва української металургії різко знизилися і встановили найгірший показник за часи незалежності України.