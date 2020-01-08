У Польщі українець хотів обдурити прикордонників, показавши фальшиві долари

Чоловік намагався обдурити прикордонників в пункті пропуску в Гребенному, альо сам пошився у дурні.

Як повідомляється на сайті Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, українець під час контролю пред’явлення явивши фальшиві долари, аби підтвердити свою фінансову спроможність.

Прикордонники виявили, що всі продемонстровані їм 100-доларові банкноти не містили жодних захисних знаків. Насправді це були папірці, які лише імітували гроші.

Чоловіка затримали. Йому пред’явлення явили звинувачення в спробі нелегального перетину кордону. Найбільше покарання, яке загрожує за це правопорушення – до 3-х років позбавлення волі.