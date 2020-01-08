Анастасію Заворотнюк звинуватили в симуляції хвороби

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка, за чутками, бореться з раком мозку четвертої стадії, звинуватили в симуляції хвороби.

Про те, що Заворотнюк не знаходиться на межі життя і смерті, пише російське видання Дні.ру, посилаючись на своє джерело — таролога і ясновидицю Саону.

«Так, звичайно, в її організмі відбуваються незворотні процеси, але це не настільки, щоб вважати дні до кінця її життя», — заявила Саона про Заворотнюк.

Ясновидиця вважає, що Заворотнюк проживе ще 15 років, а то й більше. Просто їй знадобляться щорічні планові обстеження.

А ось інформацію про важкому стані актриси Саона вважає спеціально вигаданою. «Все це зроблено для того, щоб піти від відповідальності і від боргів, які на ній є. Суми там фігурують не маленькі, і їй доведеться віддати все, що у неї є, щоб розплатитися по рахунках», — говорить ясновидиця.

Саона підкреслила, що скоро всі і так дізнаються правду, а борги доведеться платити. «Як би не закручувався сюжет, борги все одно їй доведеться виплатити. Може бути, не все, але більшу частину. Я бачу, що виплати пройдуть, а на частину суми вона підготує документи, які допоможуть піти від погашення боргів», — уклала таролог.