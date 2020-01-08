Окупанти підсилюють підрозділу мобільними снайперськими групами, – розвідка

Командування російських окупаційних військ, незважаючи на офіційні заяви про припинення вогню, продовжує підготовку заходів по дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України з посиланням на дані Головної української розвідки.

Так, за даними розвідки, протягом новорічних і Різдвяних свят окупанти на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню і нанесення втрат особового складу ООС.

У той же час розвідувальні групи противника здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів.

Крім того, в передові підрозділи 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибутку зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів в кінці грудня 2019 року.