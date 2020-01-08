Сім’я Олександра Ткачова зібрала землі на $1 млрд

Земельна експансія агрохолдингу, що належить родині Олександра Ткачова, закінчилася відставкою останнього з посади міністра сільського господарства. Однак це не завадило холдингу стати найбагатшим латифундистом Росії

Станичники можуть пишатися: створений 26 років тому в станиці Висілки Краснодарського краю «Агрокомплекс» їм. Н. В. Ткачова посів першу сходинку у рейтингу найдорожчих землеволодінь Росії. Forbes оцінив земельні активи фірми, що належить родичам колишнього міністра сільського господарства Олександра Ткачова, 68,5 млрд рублів. Генеральний директор «Агрокомплексу» Євген Хворостина не став коментувати цю оцінку, пославшись на комерційну таємницю. Приблизно так само відреагував і Ткачов, він сказав, що у нього немає часу, щоб вникати в методику підрахунку рейтингу.

Будувати сімейний агропромисловий бізнес почав ще його батько, Микола Іванович, який очолював комбікормовий завод в Околиці. У 1990 році за підтримки першого секретаря Выселковского райкому КПРС Олексія Климова керівником підприємства був обраний син Ткачова Олександр, а батько став його заступником. Після приватизації контрольний пакет акцій заводу опинився в руках майбутнього міністра і членів його сім’ї, на його базі в 1993 році і був створений «Агрокомплекс».

Складу акціонерів підприємства з тих пір не розкривався, але в 2015 році сам Ткачов визнав, що воно належить його родичам. «Агрокомплекс» активно поглинав краснодарські агропідприємства в 1990-е, однак пік угод припало на період, коли Олександр Ткачов працював на державу. У 2001 році він став губернатором Краснодарського краю, в 2015-2018 роках був міністром сільського господарства. З 2001 року по 2018-й, коли Ткачов позбувся міністерського крісла, земельний банк «Агрокомплексу» збільшився з 80 000 га до 650 000 га (в 2015-2018 роках зріс на 150 000 га).

Серед найбільших угод — придбання в 2014 році «Вімм-Білль-Данна» п’яти господарств загальною площею 30 000 га і 40 000 га в ГК «Північ Кубані», яка раніше контролювалася бандою Цапків, вчинили масове вбивство в станиці Кущевській восени 2010 року. ГК «Північ Кубані» перестала обслуговувати борг перед Россельхозбанком (близько 7 млрд рублів), «Агрокомплекс» взяв ці зобов’язання на себе, реструктурував їх і отримав землі Цапків. В кінці 2014 року фірма Ткачових домовилася про придбання 14 господарств холдингу Valinor в Ростовській області і Ставропольському краї загальною площею 170 000 га. Компанія заборгувала близько $600 млн російським банкам, «Агрокомплекс» і в цьому випадку зумів домовитися з кредиторами і забрав активи собі.

Як вдалося «Агрокомплексу» консолідувати ці землі? Компанію не раз підозрювали у використанні силових методів впливу на конкурентів. Наприклад, як пише Forbes, восени 2005 року завод «Кристал» компанії «Російський цукор» у Висілках виявився оточений тимчасовими постами ДАІ, які просто не пропускали на підприємство вантажівки з буряком. Фактично робота «Кристала» була зупинена, пізніше проти нього було порушено шість адміністративних справ. У березні 2006 року завод перейшов «Агрокомплексу». На використання компанією адміністративного ресурсу вказували і конкуренти, які працюють в регіоні. Голова СВК «Колгосп ім. С. М. Кірова» Іван Ярошенко розповідав Forbes, що до інших підприємств, субсидії та дотації, які видаються державою, не доходили. «Це не наша заздрість, це нерівні умови. Скрізь присутній адміністративний ресурс», — говорив він.

У 2010 році до складу «Агрокомплексу» увійшли «Нива» та «Світанок», останні на той момент незалежні підприємства в рідному для Олександра Ткачова Выселковском районі. Як писав «Коммерсантъ», власники «Ниви» за підсумками операції отримали всього 0,25% «Агрокомплексу», власники «Світанку» — 0,15%, а сім’я Ткачова — близько 18 000 га, збільшивши свої угіддя на 20%.

Позитивну роль у долі Олександра Ткачова і бізнесу його сім’ї зіграла пройшла Олімпіада в Сочі. «…Олімпіаду в Сочі на самому верху порахували вдалою і визнали в цьому чималу заслугу Ткачова, який очолював край під час підготовки і проведення Ігор. На Кубані заговорили, що Сочі-2014 відкрили перед Ткачовим необмежені можливості», — розповідав газеті «Ведомости» власник великого агрохолдингу. За його словами, саме після проведення ігор компанія сім’ї Ткачова почала агресивну скупку сільськогосподарських підприємств на кредити Россельхозбанка і Ощадбанку.

В агрокомплексі підозри в тиску на контрагентів категорично заперечують. «Це повна дурість. Контрагенти, які нам продавали активи, вам це підтвердять. Всі угоди ринкові, і я ображених на ринку щось не зустрічав, думаю, як і ви. Тому все решта — це просто домисли», — заявив Forbes Хворостина.

У 2018 році площа земель «Агрокомплексу» збільшилася тільки на 5000 га. В компанії пояснюють невелике зростання тим, що на півдні Росії закінчилися цікаві активи за прийнятною ціною. «Все, що можна було раніше купити в рамках розумної економіки, ми купили», — говорить Євген Хворостина. В інші регіони, за його словами, компанія виходити не планує: «Ми вважаємо, що це керовано, коли ми поруч». Олександр Ткачов зараз очолює раду директорів «Агрокомплексу», в бесіді з Forbes він підкреслив, що не займається оперативним управлінням.