Антоненко розповів, як у нього вдома виявився корпус від міни

Музикант і сержант СЗГ Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, розповів, що корпус міни МОН-50 вони використовували як реквізит, а у нього вдома він з’явився за збігом обставин.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню theБабель.

За його словами, «зеленої фігньою» він назвав муляж міни МОН-50 – порожній корпус, який не придатний до використання (з бойового призначення).

Антоненко розповів, що цей корпус йому з Сашком Положинським подарували на одному з концертів в АТО.

«Хлопці завжди намагалися презентувати щось незвичайне на пам’ять. Саша відмовився, мовляв, віддайте Андрію, вони віддадуть у музей. Сам корпус порожній. Деталі залиті клеєм, щоб не можна було їх дістати, але щоб було видно для навчання. До того ж в корпусі зроблена спеціальна дірка, щоб його можна було використати за призначенням. Це нам пояснили, коли дарували. Тобто це була звичайна зелена коробка — фігня», — зазначив сержант СЗГ.

За словами Антоненко, використовували її як реквізит для зйомок, а у нього вдома вона «з’явилася за збігом обставин нещодавно».

«Ми робили фотосесію до Дня сержанта. Йшов дощ. Ми поспішно склали речі, які використовували для фотозйомки, в мою машину і рюкзак: шолом, навушники, інші речі. Там опинилася і та коробка. Все це я привіз додому. А оскільки я пішов у відпустку, то завезти це на роботу я просто не встиг. Ось така ситуація. Хотіли з хлопцями зробити з неї роутер заради жарту», – розповів він.